13 líneas de Metrobus podrían operar las 24 horas para el fin del año

Metro sigue adelante con sus planes de operar algunos autobuses las 24 horas del día. Este nuevo servicio podría lanzarse en diciembre para 13 líneas de autobuses en el Distrito.

Actualmente aproximadamente entre las 2 a.m. y las 5 a.m. no hay muchos autobuses circulando. Este plan complementaría el servicio durante ese tiempo, con autobuses operando aproximadamente cada 20 minutos.

Un usuario de Metrobus, Shardrich Cody, dijo que conoce a muchas personas que usarían el servicio adicional para ir y volver de sus trabajos.

“Todo mundo trabaja un turno diferente en un lugar diferente”, dijo Cody. “Algunos trabajando quizás desde las 8 a.m. hasta las 4 p.m., algunos desde las 4 p.m. hasta la medianoche, así que, espero que es muy, muy importante, muy esencial, para todos”.

Bajo el plan, se aumentaría el servicio en 13 líneas que atraviesan la capital a 24 horas por día. Sin embargo, aún le falta la aprobación final de la junta de Metro. Si se aprueba el plan, el servicio expandido podría comenzar a mediados de diciembre.

“Creo que es una muy buena idea”, dijo la clienta Marissa González. “Creo que hay muchos – especialmente en esta área, muchos chicos universitarios que empiezan a deambular porque no quieren pagar los gastos de un Uber”.

El servicio adicional sería financiado por el Distrito, y Metro ya obtuvo fondos del Concejo de DC. Fue la Comisión de Transporte y Medio Ambiente del concejo la que inicialmente impulsó este cambio, en colaboración con Metro.

“Para nosotros se trata de operar un buen sistema, y tenemos que operar sistemas muy buenos, frecuentes, confiables para todos todos los días, y cuanto más lo hacemos, cada vez que aumentamos el servicio, más y más personas regresan”, dijo el Gerente General Randy Clarke.

Quedan algunas preguntas sobre la seguridad de este tipo de plan. Metro dice que también reforzaría los niveles de la policía de tránsito para que coincidan con los horarios ampliados.