Abogada experta en leyes migratorias explica qué hacer si ICE toca tu puerta

Inmigrantes en el área de DC y en Estados Unidos viven con el temor de que agentes de inmigración pueden tocar su puerta en cualquier momento para averiguar el estado migratorio de los ocupantes de la casa.

Pero una abogada experta en leyes migratorias explica qué hacer si esto te sucede en tu residencia o en el trabajo.

Kelly Ortega le compartió a Telemundo 44 tres pasos vitales que pueden tomarse cuando se está ante un agente de inmigración: no mentir, no firmar nada y no dar documentación oficial.

“El tiempo tal vez es ahora para reunirse con un abogado de inmigración para identificarse y saber cuáles son sus derechos en caso de detención y así estar listo por si lo inesperado llega a pasar”, sostuvo.

Ortega agregó que organizándote con tiempo y en casa podrías beneficiar tu caso. Ten a la mano documentos importantes como actas de matrimonio, tarjetas de seguro social, partidas de nacimiento, así como aquellos que demuestren cuántos años has vivido en Estados Unidos.

"En el momento que un abogado empiece a trabajar, muchos de estos casos en detención vuelan como relámpago y uno tiene que tomar acción rápido. Es más difícil que un familiar tenga que ir a un consulado a obtener un documento que tenerlo en un lugar determinado en la casa”, explicó Ortega.

Asimismo, la abogada sugirió que puedes dejar un poder legal a un adulto que pueda encargarse de tus hijos y bienes de ser necesario.

Por último, Ortega explicó lo siguiente sobre las presuntas redadas en lugares de trabajo.

“Tiene que saber que, si no hay una orden de cateo, lo que llamamos en Inglés un search warrant, efectivamente emitido, en la fecha vigente, firmado por un juez que delinee exactamente lo que puede y no puede hacer un agente de inmigracion, técnicamente no tiene que cederle el paso”, concluyó.

Las expresiones de Ortega surgen en momentos donde fuentes de NBC News anticiparon posibles redadas migratorias en el área de DC después de la investidura de Donald Trump.

