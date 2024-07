Activistas piden a la junta de Arlington anular su alianza con ICE

Algunos residentes y organizaciones proinmigrantes en Arlington solicitaron al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) y a la policía terminar un acuerdo colaborativo que tienen debido a que, según argumentan, esto criminaliza a la comunidad inmigrante.

La controversia se remonta al 2022 cuando la Junta de Arlington dio a conocer la Política de Confianza de cómo debe ser el trato del Departamento de Policía con la comunidad inmigrante en Arlington.

Sin embargo, de acuerdo con activistas, desde abril de 2022 a julio de 2023 la policía de Arlington contactó a ICE en al menos en diez oportunidades.

Por tal razón Amber Qureshi, abogada del Proyecto Nacional de Inmigración le dijo a Telemundo 44 que la organización está presionando a la Junta del Condado paraque ponga fin a la sección siete que permite a la policía contactar a ICE.

“Es exactamente el artículo que estipula las condiciones bajo las cuales tendremos que acatar, las fuerzas de seguridad local tendrán que acatar mandatos federales o estatales de Virginia”, explicó Takis Karantonis, portavoz de la Junta del Condado Arlington.

De hecho, la Junta afirmó estar trabajando en un borrador que modificaría la sección siete de la Política de Confianza y se podría dar a conocer en este mes.

“Lo queremos estrechar, lo queremos hacer un poco más concreto, que no haya dudas sobre la implementación de la política esta. La intención está muy clara, lo he dicho antes, no queremos que nuestras fuerzas de seguridad locales, no queremos que ninguna entidad del gobierno de Arlington se convierta en un instrumento de implementación de políticas federales”, enfatizó Karantonis.

A este planteamiento, activistas respondieron que desean tener un rol participativo en la aprobación de esta modificación.

“A la Junta del Condado de Arlington para que nos puedan extender el borrador de los ajustes que quieren hacerle a la póliza de la confianza, ya que, en el pasado, dos meses atrás, uno de los miembros se reunió con nosotros, pero solamente nos mostró capturas de pantalla y por lo que pudimos ver es un lenguaje que criminaliza a la comunidad”, indicó Beatriz Beatres, activista de La Colectiva.

La próxima reunión de la Junta de Arlington será el lunes 22 de julio. En este evento esperan hablar de la modificación a la sección siete y aclarar, dicen ellos, a la comunidad que no deben tener miedo de vivir o trabajar en el condado.

La entidad gubernamental asegura que solo se llaman a las autoridades federales en casos de que una persona que es detenida pertenezca a una pandilla o haya cometido un delito como traficar con personas, entre otros.