Dos adultos y un niño hispanos mueren al ser arrollados por un tren en Springfield

Un hombre, una mujer y el hijo 8 años de la mujer fueron atropellados por un tren y murieron en vías elevadas en Springfield, Virginia, el miércoles por la noche, confirmaron amigos de las víctimas a Telemundo 44.

La policía del condado Fairfax señaló que todavía está notificando a los familiares de las víctimas, por lo que Telemundo 44 no compartirá sus nombres de inmediato. El hombre y la mujer eran amigos y alguna vez fueron compañeros de clase en Annandale High School, dijeron sus amigos.

Las tres personas fueron atropelladas por un tren de carga de Norfolk Southern en Accotink Park Road, en Lake Accotink Park, alrededor de las 8:30 p.m. Un testigo llamó al 911.

"Le informaron que vio a alguien caminando sobre las vías del tren y le dijeron que alguien fue atropellado", expresó un operador de emergencia.

Una vez que llegaron los socorristas, los peores temores se confirmaron: se encontraron tres cuerpos en el suelo debajo de las vías elevadas.

"Tenemos informes de tres sujetos confirmados como muertos por el departamento de bomberos, que fueron atropellados por el tren", explicó el despachador.

La mujer que fue falleció publicó una foto en Instagram que muestra a su hijo encima del caballete del tren, mirando hacia el lago y la represa que se encuentran debajo. Poco después de que se publicara la foto, llegó el tren.

Se desconoce por qué las víctimas estaban en las vías.

Un visitante habitual del parque dijo que los trenes normalmente hacen sonar sus bocinas cuando se acercan a un paso elevado para peatones cercano y al caballete del tren.

Un visitante dijo que había visto personas en las vías, incluso mientras corrían y hacían ejercicio.

El jueves por la noche se celebró en el parque una vigilia en memoria de las víctimas, con globos, flores y velas. Una mujer que estaba de luto por la tragedia llamó a las víctimas “almas genuinas” y “gente increíble”.

“Era una muchacha muy increíble, una gran persona y lo que vino a pasar es algo trágico. Me imagino lo que están viviendo los padres ahora es algo muy duro, un niño con muchos sueños. Lo miraba jugar en el parque atrás de donde nosotros vivimos”, explicó Jaime Gutierrez, un vecino.

Los empleados de Norfolk Southern estuvieron en el lugar el jueves, tomando fotografías mientras continúa la investigación.

Asimismo, Norfolk Southern dijo en un comunicado: “Nuestros pensamientos están con la familia y los seres queridos de los involucrados en este trágico incidente. Ofrecemos apoyo a la tripulación de nuestro tren involucrada y estamos trabajando con las autoridades en su investigación en curso”.

“SIEMPRE QUE VEAS VÍAS, SIEMPRE DEBERÍAS PENSAR EN TREN”

Los defensores de la seguridad ferroviaria dicen que nunca es seguro caminar sobre las vías del tren.

"Los trenes pueden llegar por cualquier vía en cualquier momento, desde cualquier dirección", sostuvo Jennifer DeAngelis de Operation Lifesaver. “Siempre que veas vías, siempre debes pensar en entrenar y tomar decisiones seguras para ti y la comunidad”.

Los trenes de hoy no son tan ruidosos como los del pasado. Los trenes de mercancías, en particular, no necesariamente tienen un horario regular.

En los caballetes y puentes del tren sólo hay espacio suficiente para que pase el tren. En este puente, sin embargo, hay dos vías.

La policía inicialmente dijo que las víctimas eran dos niños y un adulto.

