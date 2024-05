Advierten sobre estafas al momento de alquilar viviendas en el DMV

Las autoridades de Virginia alertaron a la ciudadanía sobre una nueva modalidad de estafas.

Al parecer los ladrones estarían publicando ofertas engañosas en las redes sociales sobre alquileres de apartamentos para luego quedarse con el depósito de las víctimas.

Este fue el caso de Ruth Ramírez quien perdió $100 el mes pasado al contactar a una persona por Facebook Market. Ramírez buscaba más información sobre una vivienda en Maryland.

“Los envié a través de Zelle. Quedamos en vernos a las 6 p.m., me dio la dirección de la casa. Yo marqué, me contestó el señor y me dijo que tenía que dar $475 más para poder entrar yo a la casa y mostrármela por dentro”, explicó.

En ese momento, esta madre de dos niños se dio cuenta que estaba siendo estafada.

“Una persona que no tiene mucho de conocimiento de haber rentado una casa anteriormente puede creer en esas historias”, destacó.

Telemundo 44 llegó a la supuesta vivienda que Ramírez trató de visitar. La misma se veía ocupada, pero nadie abrió la puerta.

Por su parte, Gloria Turin, portavoz de la Oficina del Alguacil del condado Loudoun, indicó que al menos las siete personas que han caído en esta trampa en Virginia han perdido miles de dólares.

“Como está ahorita en el mercado, la gente se quiere mudar y quiere hacer las transferencias mucho más rápido. Entonces estas personas se están aprovechando de casas que anteriormente han estado en venta y están cogiendo las fotos, las imágenes”, detalló Turin.

Por tal razón, las autoridades recomiendan que, si buscas casa en línea, no envíes dinero sin haber visto el lugar, al propietario o sin antes tener un contrato.

Recuerda que puedes usar los registros del condado, la página web Zillow o Redfin para buscar la dirección de la propiedad y la información del propietario para saber si es legítima.

Debido a que muchos de estos estafadores utilizan aplicaciones como Venmo y CashApp para exigir pagos, es difícil para las autoridades recuperarlo. Por eso otra recomendación que hacen es hacer pagos por cheques.