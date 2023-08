Arrestan a sospechoso de dispararle a dos empleados de Topgolf en Germantown

La policía arrestó a un sospechoso de abrir fuego contra dos empleados en Topgolf en Germantown, Maryland.

Se presume que Cyprian Nwaigwe, de 28 años, estaba con un grupo de cuatro personas a las que se les pidió que se fueran en el cierre poco después de la medianoche del lunes cuando se peleó con un guardia de seguridad de 23 años, según los documentos de la acusación.

Nwaigwe supuestamente le disparó al guardia por la espalda, según los documentos, y la bala lo atravesó y alcanzó a un empleado de 18 años en la pierna.

Los empleados fueron trasladados a un hospital con heridas graves, pero que no ponen en peligro sus vidas, aclararon las autoridades.

Nwaigwe se alejó del lugar.

Las autoridades aún buscan al sospechoso de disparar contra dos empleados de Topgolf en la sede de Germantown, Maryland.

La policía lo identificó como sospechoso y lo arrestó alrededor de la 1 a.m. del miércoles en Ocean City con la ayuda del Departamento de Policía Ocean City.

Nwaigwe fue acusado de dos cargos de intento de asesinato en segundo grado, dos cargos de agresión en primer grado y dos cargos de uso de armas de fuego en delitos graves violentos. Está detenido en el condado Montgomery a la espera de una audiencia de fianza.

En una declaración a nuestra cadena hermana News4 el martes, Topgolf dijo, en parte:

"Somos conscientes del incidente que ocurrió anoche en nuestro local de Germantown y estamos trabajando con las autoridades locales. No podemos hacer más comentarios en este momento dada la situación actual. naturaleza de la investigación policial. Sin embargo, felicitamos a nuestros equipos por actuar con rapidez y seguridad en respuesta a la situación".

Topgolf es un popular lugar de entretenimiento con un restaurante, bar y espacios para jugar golf. La ubicación de Germantown cierra a medianoche. No se permiten armas de fuego en el interior, según un cartel colocado en la entrada.

El lugar estuvo abierto al público varias horas después del tiroteo del martes. Un habitual que vino a utilizar una bahía de bateo dijo que estaba sorprendido.

"Honestamente, nunca tuve idea de que algo así sucediera en un Topgolf", señaló. “Eso no es realmente lo primero que me viene a la mente cuando vengo a un lugar así. Pensando: 'Oh, espera, ¿qué podría pasar si alguien trae un arma?'”.