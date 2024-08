Investigan ataque frente a Shake Shack de Dupont Circle como presunto delito de odio

La policía de DC investiga un ataque fuera del Shake Shack de Dupont Circle como un presunto crimen de odio, según informaron.

Los trabajadores del negocio de comida que están acusados ​​del ataque fueron suspendidos y están a la espera de una investigación.

El ataque fue capturado en un video de un teléfono celular el sábado fuera del restaurante. Parece mostrar a varios empleados de Shake Shack golpeando a un cliente.

Christian Dingus, el hombre atacado en el centro, relató que la trifulca comenzó adentro.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

"Fuimos al Shake Shack en Dupont, yo, algunos amigos y mi pareja, y estábamos esperando en la fila. Fueron como 45 minutos para nuestra comida," comentó Dingus.

La víctima dijo que preguntó dónde estaba la comida, y la respuesta de un empleado fue lo que describió como agresiva. Dice que su pareja lo llevó a un lado en un esfuerzo para tratar de calmar la situación.

"Y luego me besó, y luego otro trabajador se acercó y dijo 'Oigan, ustedes no pueden hacer eso aquí',” articuló Dingus.

La víctima dijo que pensó que ese sería el final.

Mientras su pareja expresaba su desaprobación por lo que acababa de suceder, dice que un trabajador escoltó a su pareja hasta la puerta lateral y "continuó una confrontación afuera, como contra la pared."

Dingus confirmó que fue entonces cuando salió y se metió entre su pareja y el trabajador en otro intento de calmar la situación.

"En ese momento, inmediatamente, sin un segundo, el trabajador se volvió hacia mí y comenzó a atacarme,” indicó Dingus. "En ese momento, creo que podría haber otros dos o tres trabajadores también, me tiraron al suelo. No me defendí en absoluto, inmediatamente me puse en posición fetal para protegerme.”

Especificó que no recuerda cuánto tiempo continuó la paliza. Sí recuerda que alguien los interrumpió y vio un carro de la policía cerca.

"No se involucraron hasta después,” detalló Dingus. "Me levanté y los miré como diciendo, 'Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué vamos a hacer?'"

Tomaron información de Dingus y de las personas dentro del Shake Shack. Nadie fue arrestado.

Le preguntaron si quería ir al hospital, lo que finalmente hizo.

Un portavoz de Shake Shack envió a nuestra cadena hermana News4 la siguiente declaración:

"Estamos al tanto del incidente del sábado 17 de agosto que involucró a miembros del equipo y un cliente en nuestro local de Dupont Circle y lo estamos tomando muy en serio. En Shake Shack, la seguridad y el bienestar de nuestros clientes y miembros del equipo son nuestras principales prioridades, y tenemos una política de tolerancia cero para cualquier forma de violencia. Estamos cooperando plenamente con las autoridades locales en su investigación y hemos suspendido a los miembros del equipo involucrados a la espera de una revisión adicional. Estamos comprometidos a tomar las medidas adecuadas en función de los hallazgos”.

Dingus confirmó que Shake Shack no se había comunicado con él hasta el domingo.

Le mencionó a NBC News que la policía le quitó el teléfono para revisar el video.

El domingo por la noche, la policía de DC publicó el informe policial, que decía que estaban investigando el ataque como un presunto crimen de odio.

En cuanto a Dingus, los moretones todavía están allí, al igual que el dolor emocional.

"Si fuéramos una pareja heterosexual, probablemente no nos hubieran separado por besarnos en la parte trasera del restaurante,” concluyó Dingus.