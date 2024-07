Estos son los siete atletas del DMV que participan en los Juegos Olímpicos de París

El equipo de Estados Unidos compite en París con la esperanza de batir récords y llevarse medallas a casa, y los atletas del DMV están bien representados. Docenas de atletas olímpicos tienen sus ciudades natales en DC, Maryland y Virginia o asistieron a la universidad en la región.

Algunos de esos atletas locales ya son conocidos, y otros son recién llegados en ascenso. Y muchos de los miembros del Equipo DMV son tan formidables que simplemente debes verlos competir.

Aquí hay siete atletas del área de DC a los que debes estar atento, cuándo verlos y qué está en juego durante las Juegos Olímpicos de París 2024.

The U.S. women’s team is looking to win its eighth straight gold medal, while the men’s is seeking its fifth in a row.

Kevin Durant

Edad: 35

Origen: Prince George’s County, Maryland

Deporte: Baloncesto

Fun fact: Kevin Durant fue el tercer jugador de la NBA en aceptar un contrato de por vida con Nike

Kevin Durant de los Phoenix Suns es un gran nombre en la lista repleta de estrellas del Equipo de Estados Unidos. El dos veces campeón de la NBA hizo su debut olímpico en 2012, ganando medallas de oro en 2012, 2016 y 2020. El equipo de baloncesto masculino de EEUU busca conseguir su quinta medalla de oro consecutiva, con un total de 19 medallas en su haber.

Durant tiene la oportunidad de convertirse en el primer jugador de baloncesto masculino en ganar cuatro medallas de oro olímpicas. También necesita anotar 54 puntos en los Juegos Olímpicos de París para superar a Lisa Leslie como máxima anotadora del baloncesto de EEUU en los Juegos Olímpicos.

Eventos a tener en cuenta:

En el baloncesto masculino olímpico, hay tres partidos de la fase de grupos programados, seguidos de la ronda eliminatoria en la que ocho equipos avanzarán al "bracket" de eliminación simple.

Los partidos de la fase de grupos son:

Sábado 28 de julio, Equipo de EEUU vs. Serbia: Kevin Durant irrumpe en la cancha olímpica para liderar la victoria del Equipo de EEUU sobre Serbia

Miércoles 31 de julio a las 2:45 p. m. ET: Equipo de EEUU vs. Sudán del Sur

Sábado 3 de agosto a las 11:15 a. m. ET: Equipo de EEUU vs. Puerto Rico

Aquí hay más información sobre cómo ver el baloncesto masculino del Equipo de EEUU.

News4's Jummy Olabanji sits down to talk to Alexandria's Noah Lyles and his mom about his goals for the Paris Olympics and his upcoming projects, including a Netflix series.

Noah Lyles

Edad: 27

Origen: Alexandria, Virginia

Deporte: Atletismo

Fun fact: Noah Lyles es un gran fanático de Yu-Gi-Oh y es conocido por sacar cartas coleccionables en sus encuentros.

Noah Lyles, seis veces campeón del mundo y medallista de bronce en Tokio, fue el rostro del atletismo estadounidense antes de los Juegos Olímpicos de París. Desde su debut en los Juegos Olímpicos de Tokio, ha ganado títulos mundiales en los 100 m, 200 m y relevos 4x100 m en los Campeonatos del Mundo de 2023.

El graduado de Alexandria City High School se ha convertido en el primer hombre desde Usain Bolt en ganar el oro en los 100 m, 200 m y relevos 4x100 m. Después de que sus tiempos en los 100 m y los 200 m a los 21 años fueran más rápidos que los de Bolt a la misma edad, el objetivo de Lyles de batir el récord mundial de Bolt de 2009 de 19,19 segundos podría estar a su alcance.

Lyles pretende ganar “todas las medallas” en sus segundos Juegos Olímpicos; específicamente, quiere ser el primer hombre en ganar el oro en el doblete de 100 m/200 m en los mismos Juegos Olímpicos desde Usain Bolt en 2016.

Eventos a tener en cuenta:

Domingo 4 de agosto a las 3:50 p.m. ET: Final de 100 m masculino

Jueves 8 de agosto a las 2:30 p.m ET: 200 m masculino

U.S. swimmer Katie Ledecky discusses how she has maintained focus for so many years.

Katie Ledecky

Edad: 27

Origen: Bethesda, Maryland

Deporte: Natación

Fun fact: Katie Ledecky ganó cinco medallas de oro olímpicas antes de comenzar la universidad.

Katie Ledecky no es ninguna desconocida en los Juegos Olímpicos. Desde que hizo su debut olímpico a los 15 años, ha batido muchos récords. Después de los Juegos Olímpicos de Tokio, se convirtió en la nadadora individual femenina más condecorada de la historia. Ha dominado los 800 m libre femeninos durante más de una década, registrando los 16 tiempos más rápidos de la historia.

En París, la nativa de Bethesda buscará el título de convertirse en la primera mujer en la historia en ganar el mismo evento individual en cuatro Juegos Olímpicos consecutivos en los 800 m libre femeninos. Como es la segunda atleta más condecorada detrás del legendario Michael Phelps, Ledecky se está desafiando a sí misma para ser constante en sus cuartos Juegos Olímpicos.

Ledecky se llevó el bronce en los 400 m libre femeninos y agradeció al área metropolitana de DC por apoyarla, pero aún hay más oportunidades para agregar más trofeos a su colección.

Eventos a tener en cuenta:

Miércoles 31 de julio a las 3:04 p.m.: 1500 m libre femenino

Jueves 1 de agosto a las 3:48 p.m. ET: Relevos 4x200 m libre femenino

Sábado 3 de agosto a las 3:09 p.m. ET: 800 m libre femenino

News4's Tommy McFly spars with Team USA boxer and Maryland native Jahmal Harvey. Credits: Producer Haleigh Hoffman and photojournalist Nick Leimbach

Jahmal Harvey

Edad: 21

Origen: Oxon Hill, Maryland

Deporte: Boxeo

Fun fact: Le gusta ver a los Washington Wizards y escuchar a NBA Young Boy.

El equipo de boxeo de Estados Unidos intentará mantener el impulso tras conseguir tres medallas de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio. Jahmal Harvey se une al equipo de Estados Unidos por primera vez en París.

El nativo de Oxon Hill será uno de los atletas a tener en cuenta en los Juegos Olímpicos. Ganó un título mundial en 2021 y una medalla de oro en los Juegos Panamericanos en 2023. Harvey, graduado de la escuela secundaria Potomac, creció jugando al fútbol antes de que su entrenador de fútbol le presentara el boxeo.

Eventos a tener en cuenta:

Sábado 10 de agosto a las 3:47 p.m.: Peso pluma masculino (57 kg/125 lbs.)

Quincy Wilson is one of the fastest young runners in the country at just 16. But is he fast enough to make Team USA? News4's Jummy Olabanji reports.

Quincy Wilson

Edad: 16

Origen: Bowie, MD

Deporte: Atletismo

Fun fact: Snoop Dog es un gran fan de Wilson.

Todas las miradas estaban puestas en Quincy Wilson, el velocista de 16 años que estableció un nuevo récord mundial juvenil en los 400 m en pista cubierta cuando era estudiante de primer año de secundaria. Desde que rompió el récord, el adolescente ha tenido la vista puesta en los Juegos Olímpicos, pero el año pasado ni siquiera tenía la edad suficiente para clasificarse. Este año, se unirá al equipo de EEUU en París.

Este verano, Wilson hizo historia como el atleta masculino más joven en competir con el equipo olímpico de atletismo de EEUU. En las pruebas olímpicas, estableció el récord mundial para corredores menores de 18 años en los 400 m con 44,59 segundos. Después de no clasificarse para las carreras individuales, consiguió un lugar en el equipo de relevos 4x400 m.

El poder estelar del estudiante de tercer año de Bullis High School sigue aumentando a medida que sus sueños de ir a los Juegos Olímpicos se hacen realidad en tiempo real.

Eventos a tener en cuenta:

Sábado 10 de agosto a las 3:12 p. m., hora del este de EEUU: relevo masculino de 4 x 400 metros

Most athletes will tell you it's their dream to make the Olympics in just one event. But D.C. native Taylor Knibb is in a league of her own, and is so far the only American athlete who has qualified to compete in two different sports in Paris. News4's Jummy Olabanji reports.

Taylor Knibb

Edad: 26

Origen: Washington, D.C.

Deporte: Triatlón y ciclismo de ruta

Fun fact: Hace unos años estuvo a punto de renunciar a competir porque se sentía agotada.

La mayoría de los atletas te dirán que su sueño es participar en los Juegos Olímpicos en una sola prueba. Pero Taylor Knibb, oriunda de DC, está en una liga propia y fue la única atleta estadounidense que se clasificó para competir en dos deportes diferentes en París. Ah, y uno de ellos combina tres deportes (natación, ciclismo y carrera).

Knibb, que asistió a la escuela Sidwell Friends School en el noroeste de DC, ya tiene una plata en el triatlón de relevos mixtos de los Juegos Olímpicos de Tokio.

En París, compitió el fin de semana pasado en la contrarreloj de ciclismo femenino, pero quedó en el puesto 19 de 35 después de sufrir tres caídas en el recorrido lluvioso.

A continuación, competirá en el triatlón femenino, una carrera única que combina tres elementos: natación de 1,5 km, un paseo en bicicleta de 40 km y una carrera de 10 km, en ese orden. Reconocida como ciclista de élite, Knibb terminó quinta en el evento de prueba de París y representa la mejor oportunidad del equipo de EEUU de obtener una medalla de triatlón.

Eventos a tener en cuenta:

Miércoles 31 de julio, 2 a. m. ET en vivo (7 p. m. ET en horario de máxima audiencia): Triatlón femenino

After just narrowly missing the podium in Tokyo, Arlington's Torri Huske wins gold for the 100m butterfly. News4's Jummy Olabanji reports from Paris.

Torri Huske

Edad: 21

Ciudad natal: Arlington, VA

Deporte: Swimming

Fun fact:Huske comenzó a nadar a los 5 años.

Torri Huske llega a sus segundos Juegos Olímpicos con la mirada puesta en conseguir más medallas tras convertirse en una figura muy conocida en los Juegos Olímpicos de 2020. La nadadora es una de las cuatro mujeres estadounidenses que han ganado seis medallas en un campeonato mundial.

En los Juegos Olímpicos de Tokio, la estudiante de la Universidad de Stanford ganó una medalla de plata junto a Regan Smith, Lydia Jacoby y Abbey Weitzeil en el relevo combinado femenino de 4 x 100 m. En Tokio, Huske perdió por poco la oportunidad de conseguir un bronce en los 100 m mariposa.

Después de ganar el oro en los 100 m mariposa y la plata en el relevo 4 x 100 m estilo libre en París este año, tiene al menos una oportunidad más de ganar más medallas. La final de los 100 m estilo libre es el miércoles y sus entrenadores podrían elegirla para el relevo combinado mixto o el relevo combinado femenino.

Eventos a tener en cuenta: