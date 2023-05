Autoridades de DC realizan cumbre de seguridad ante ola de violencia

El miércoles se realizó una cumbre de seguridad para discutir alternativas ante el drástico aumento de delitos violentos en Washington, DC.

Durante el foro salió a luz que la comunidad hispana es blanco de esta violencia. Algunos residentes, especialmente aquellas personas que han sido víctimas de la violencia, piensan que deberían ser parte de este tipo de discusión.

Para la familia de Sandra Velásquez, la tranquilidad cambió desde el momento en que su hijo de 16 años aparentemente fue robado por cerca de 13 personas dentro de un vagón de Metro de la Línea Roja.

“Mi hijo venía del [centro comercial] de comprar unos zapatos, y a él lo asaltaron, lo golpearon, le robaron todo lo que traía con él, los zapatos, prácticamente me lo mandaron solo con su pantalón”, dijo Velásquez.

“Él no pudo hacer nada. No se pudo defender, más que entregar todo lo que andaba con él. Me le rompieron acá los dientes abajo y me lo golpearon acá, incluso está en terapia porque ha quedado un poco miedoso”, agregó.

Solo en lo que va de año, los homicidios aumentaron un 9%, los robos a mano armada un 13% y los robos de automóviles un 111% comparados al año pasado.

Según las autoridades, la comunidad hispana es una de las más afectadas por la creciente ola de violencia.

“Las personas vienen aquí a encontrar una mejor vida, un mejor empleo y trabajan duro para conseguirlo. Lo qué pasa es que muchas de esas personas son indocumentadas, [y] ellos creen erróneamente que no pueden abrir cuentas bancarias. Así que la gran mayoría de veces andan con mucho dinero, y hace varios años, los ladrones se dieron cuenta de esto y los volvieron objetivos de robos”, dijo Sylvan Altieri, policía del quinto distrito.

Para la Alcaldesa Muriel Bowser, es preocupante el aumento de los crímenes violentos cometidos, especialmente por menores de edad.

“Nadie puede estar satisfecho con el nivel de crímenes con armas de fuego en los diferentes vecindarios aquí en el Distrito y el trauma que esto está creando y tenemos que preguntarnos qué estamos haciendo diferentes para hacer los cambios necesarios en nuestro sistema y hacer nuevamente a nuestra comunidad segura”, dijo Bowser.