¿Cuál es la brecha salarial entre latinas en EEUU?

Las mujeres latinas podrían estar perdiendo hasta $1.3 millones a lo largo de su carrera en comparación a otros grupos de la población debido a una brecha salarial, según el Centro Nacional de Derecho a la Mujer.

Recientemente esta organización publicó un informe en el que muestra que una mujer latina que trabajó a tiempo completo durante todo el 2023, ganó 58 centavos por cada dólar que ganó un hombre blanco no hispano.

“La brecha salarial es debido a discriminación absoluta. No importa en qué tipo de trabajo en qué industria, en qué puesto. Vemos que hay una brecha”, reconoció Diana Ramírez, experta laboral del Centro Nacional de Derecho a la Mujer.

Las expresiones de Ramírez surgen luego del Día de Igualdad Salarial para las Latinas en Estados Unidos, que se conmemora el 3 de octubre. La portavoz añadió que las latinas necesitan 10 meses más para intentar igualar el sueldo de un hombre blanco.

“Lo que gana un hombre blanco no hispano a sus 60 años de edad, una Latina en DC tiene que trabajar hasta los 84 años de edad para ganar el mismo dinero. Y latinas en otros estados como Texas, tienen que trabajar hasta los 106 años. O sea que nos morimos y tenemos que seguir trabajando”, destacó Ramírez.

Según el informe, la pérdida de 42 centavos acumulados representa una pérdida para las Latinas de $2,672 mensualmente, o $37,070 cada año. Este salario perdido podría haber pagado un año completo de alquiler, un año completo de cuidado infantil, y hasta seis meses de comestibles.

El informe resalta que, si la brecha salarial no se cierra, las latinas que ingresan a la fuerza laboral hoy corren el riesgo de perder la suma de $1.3 millones a lo largo de una carrera de 40 años. Suponiendo que una latina y su homólogo masculino blanco no hispano comiencen a trabajar a los 20 años, la brecha salarial significa que una latina tendría que trabajar hasta los 89 años (8 años más que su expectativa de vida) para recibir el mismo salario que el hombre blanco no hispano ha recibido a los 60 años.

“Eso es su fondo de retiro, eso es la educación de sus hijos; su casa. Lo que ella quiera hacer con ese dinero”, enfatizó.

LA BRECHA SALARIAL VARÍA POR NACIONALIDAD

El reporte divide la brecha salarial por nacionalidades. A continuación un resumen:

Las mujeres hondureñas ganan 47 centavos por cada dólar, una pérdida anual de más de $36 mil.

Las mujeres guatemaltecas ganan 48 centavos, dejándoles una pérdida de más de $35 mil.

Las mujeres salvadoreñas ganan 51 centavos; una pérdida de $34 mil.

las mujeres mexicanas ganan 54 centavos por cada dólar, dejándoles una pérdida anual de más de $31 mil.

El Centro Nacional de Derecho a la Mujer también está trabajando para que los empleadores tengan que publicar un rango de salario para que todos los que apliquen sepan de ante mano cuál es la expectativa de la remuneración.

Por su parte, Sarah DeCosse, asesora legal de la Comisión para la Igualdad y Oportunidad de Empleo, dice que las mujeres al pedir un aumento salarial suelen ser víctimas de desprecio en sus lugares de trabajo. DeCosse asegura que la comisión se encarga abogar por los derechos de las mujeres, en especial su derecho a un pago digno.

“Hay protecciones contra represalias. Si las personas nos llaman, y nos explican los hechos de lo que ha ocurrido, si han tomado notas, o tienen documentación de lo que está pasando. Eso nos puede ayudar un montón", puntualizó DeCosse.

Asimismo, al momento de solicitar un aumento de salario, Ramírez recomienda prepararse bien y llevar documentación que demuestre sus logros.

“Lo que recomendamos que las mujeres hagan es que vayan a sus supervisores con una lista de logros, lo que han hecho en el año para que demuestren que si han hecho el mismo trabajo, que si se merecen ese aumento. Y también hablar con las compañeras y compañeros de los salarios porque eso es un derecho protegido por ley federal", concluyó Ramírez.