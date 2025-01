¿Quién ganará? Los Commanders se enfrentan a los Lions en un partido decisivo

Cuando los Detroit Lions y los Washington Commanders se enfrenten en la ronda divisional de los playoffs de la NFL el sábado, no esperen ver muchos despejes ni goles de campo.

Los Lions y los Commanders son dos de los equipos más agresivos en cuarta oportunidad de la NFL, y la voluntad de sus entrenadores de ser audaces casi con certeza será un factor importante para determinar quién avanza al juego de campeonato de la NFC.

Durante la temporada regular, Detroit y Washington ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente, en cuanto a obtener la mayor ventaja en cuarta oportunidad en una fórmula ideada por Austin Mock de The Athletic.

De hecho, los Commanders aparecen en el enfrentamiento del sábado en gran parte debido a su temple en las oportunidades de vida o muerte. Washington lo intentó cinco veces en cuarta oportunidad contra los Tampa Bay Buccaneers en su primer partido de los playoffs. Convirtió tres de esos intentos, incluido un cuarto intento y dos en el cuarto cuarto para un touchdown de la ventaja.

"Íbamos a ser audaces, pero no imprudentes", dijo el entrenador de los Commanders, Dan Quinn. Quinn siguió intentándolo en cuarta oportunidad incluso después de que el equipo no convirtiera su primer intento de la noche.

"Y creo que eso es lo que somos toda la temporada", agregó. "Pero cuando te detienen temprano, simplemente tienes que mantener el rumbo sabiendo que 'oye, mantén la barbilla agachada y sigue jugando', sabiendo que este será un juego que llegará hasta el final".

Si bien Washington terminó primero en la NFL en porcentaje de conversión en cuarta oportunidad durante la temporada regular (87%) -la mejor marca en la historia de la NFL para un equipo con más de 10 intentos- Quinn está robando todo el flujo de Detroit.

Desde que Dan Campbell se hizo cargo de los Lions en 2021, ningún otro equipo ha intentado más conversiones en cuarta oportunidad. Campbell lo hacía incluso cuando su equipo no era bueno, después de haber presentado su audaz estrategia durante la temporada 3-13-1 de los Lions en su primer año al mando.

La naturaleza desvergonzada de Campbell en cuarta oportunidad ha sido polarizante, incluso cuando ha hecho que sea más fácil para entrenadores como Quinn adoptar una versión para ellos mismos.

En el juego de campeonato de la NFC del año pasado contra los San Francisco 49ers, Detroit se fue 1 de 3 en cuarta oportunidad en una derrota por 34-31, un juego en el que lideraron por 17 en un momento. Ambos intentos fallidos se produjeron cuando el equipo estaba en rango de gol de campo, incluido uno cuando los 49ers lideraban 27-24.

Campbell sorprendió incluso a algunos de los observadores de la NFL más adictos a los análisis esta temporada cuando intentó una conversión tardía en cuarta oportunidad contra los Green Bay Packers.

En un juego empatado con 43 segundos restantes, los Lions tenían un cuarto y 1 en la línea de 21 yardas de los Packers. Green Bay se había quedado sin tiempos muertos. Un gol de campo le hubiera dado a Detroit una ventaja de 34-31, y los Packers hubieran tenido que avanzar hasta el rango de gol de campo sin tiempos muertos en su siguiente posesión.

En cambio, Detroit fue a por todas y ganó la yarda con un pase de mano, incluso después de que el mariscal de campo Jared Goff se tambaleara. Los Lions pudieron hacer correr el reloj y patear el gol de campo ganador cuando el tiempo expiró.

"Te encantaría decir que si vas a hacer eso, vas a convertir cada uno de ellos, pero esa no es la realidad", dijo Campbell después de la victoria. "No siempre funciona de esa manera. Así que, ya sabes, estás asumiendo un alto nivel de riesgo. Hay riesgo con eso, pero sentí que con nuestros muchachos, no sería un riesgo tan grande como puede parecer".

¿Ambos entrenadores mostrarán el mismo nivel de agresividad el sábado? Con Campbell, Detroit no sabe jugar de otra manera. Y sería sorprendente que los Commanders, que no son favoritos por segundo partido consecutivo, dejen de lado lo que los llevó a este partido en primer lugar.

Así que no se sorprendan cuando sea cuarta oportunidad y corta en el último cuarto y Campbell o Quinn decidan dejar la ofensiva en el campo. Y, ganen o pierdan, no se sorprendan si ninguno se arrepiente de la decisión.

Esta historia fue publicada inicialmente en NBC News. Haz clic aquí para ver la versión original.