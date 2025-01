¿Cómo trabajaría ICE con ciudades santuario en DC? Exagente contesta

Luego de que NBC News informara que las redadas migratorias podrían comenzar por el área de Washington DC, Telemundo 44 le preguntó a un exoficial de ICE cómo opera la agencia en ciudades santuario.

Las llamadas ciudades santuario limitan su cooperación con agencias federales migratorias y sus políticas, entre otras cosas, prohíben a la policía local interrogar a las personas sobre su estatus migratorio. Asimismo, limitan el acceso de agentes federales a inmigrantes detenidos por cometer algún delito a nivel local.

Julián "Jace" Caldera, exagente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), indicó que es posible que la agencia migratoria le ponga la lupa a las ciudades santuarios haciendo operativos con más fuerza y más agentes.

“Cuando no dejan a ICE entrar para hacer esos entrevistas a la gente que presa, entonces ICE tiene que ir a buscarlos en la calle, en la casa, donde trabajan y eso presenta más problemas”, detalló Caldera.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

Esto también representa más riesgos para los agentes de inmigración, según Caldera. Esto podría ocasionar que la agencia enfoque sus esfuerzos en las jurisdicciones santuario.

“Una persona que está viviendo con otras personas que que son indocumentados, están poniendo a todos en riesgo porque esa gente a lo mejor no, no son criminales, no han sido deportados, no tienen ni un archivo negativo, pero están ahí con ellos. No es un prioridad, pero si están ahí los van a arrestar y deportar”, acotó Caldera.

El exagente también dejó claro que los funcionarios de organismos locales no pueden interferir en las acciones migratorias del gobierno federal.

“Los políticos que están hablando que estamos aquí para proteger, pero realmente el gobierno federal es aparte de esos locales y no pueden hacer nada, no pueden pararlo. Corren el riesgo que ellos mismos pueden ser arrestados y enjuiciados”, explicó Caldera.

De hecho, el gobernador de Virginia, Glenn Youngkin, anunció en diciembre sus intenciones de eliminar ciudades santuario en Fairfax, Alexandria y Arlington ante el argumento de que las agencias del orden en esa región no colaboran con ICE.

La medida, que el gobernador supuestamente presentará ante la legislatura estatal este año, eliminaría la asignación de fondos a agencias policiales y cárceles que se nieguen a cooperar con ICE.

Según el reporte de NBC News publicado el miércoles, las redadas comenzarán en el DMV supuestamente en lugares de trabajo. Abogados le recordaron a los dueños de empresas que si los agentes de inmigración no tienen una orden del tribunal, ellos no están obligados a permitirles la entrada.

“Tiene que saber que, si no hay una orden de cateo, lo que llamamos en Inglés un search warrant, efectivamente emitido, en la fecha vigente, firmado por un juez que delinee exactamente lo que puede y no puede hacer un agente de inmigracion, técnicamente no tiene que cederle el paso”, sostuvo la abogada Kelly Ortega.

Ortega agregó que algunas veces los agentes de inmigración pueden llegar a empresas con órdenes administrativas y que, en ese caso, los dueños o encargados pueden negarse a darles acceso.

Por último, Caldera indicó que que usualmente ICE obtiene información de personas sin estatus legal trabajando en suelo estadounidense por denuncias de ciudadanos.