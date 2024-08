Denuncian intento de robo a vendedora de flores en Silver Spring

Una vendedora de flores hispana fue víctima de un intento de robo en Silver Spring, Maryland, el lunes, informó la policía.

Según el reporte, la mujer de 64 años estaba caminando a la orilla de la carretera de la salida de la Interestatal 495 Este cuando una camioneta se le acercó pretendiendo comprarle flores. Sin embargo, los ocupantes del vehículo agarraron el bolso de la mujer y la arrastraron varios metros.

La vocera de la policía de Maryland, Ngan Ho, indicó que los vendedores no usan tarjetas de crédito, siempre llevan dinero en efectivo y por eso son el blanco de muchos delincuentes.

De hecho, otros vendedores de la zona como Edgar Gutiérrez Hernández confirmaron haber sido objeto de robo en varias ocasiones.

“Cuando regresé me di cuenta porque un ramo estaba tirado. Cuento mis flores y sí me faltaban como 12 ramos”, explicó.

“En otra ocasión una persona se me acercó en su carro, me agarró las flores y me las arrebató pero no se las pudo llevar por las espinas, pero igual me las partió”, agregó Gutiérrez Hernández.

En el caso más reciente de la mujer, la policia dice que ella no reportó el incidente. Lo hicieron testigos que vieron el intento de robo.

Cualquier persona que tenga información puede comunicarse al teléfono 301–424-2101. Las autoridades piden a los vendedores y a cualquier persona denunciar si son víctimas de un crimen.