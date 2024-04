Residentes denuncian falta de seguridad tras de que se vandalizaran una docena de autos en DC

Vecinos de un complejo de apartamentos en Fort Totten amanecieron el miércoles con una noticia no tan grata: más de una docena de vehículos fueron vandalizados a las afueras de su residencia.

Algunas de las víctimas, residentes de Aventine Fort Totten en el noreste de DC, no pudieron ir a trabajar y otros debieron tomar transporte público para llegar a sus trabajos.

“Yo fui en la mañana y le fui a indicar del incidente que pasó y solo me dijeron que sabían del incidente, pero no me dieron más información sobre eso”, dijo un residente del complejo.

De acuerdo con algunos residentes, este no es el primer incidente de vandalización a los vehículos en el estacionamiento.

La residente Vanessa Lewis dijo que un incidente similar le sucedió el pasado enero.

“Vi que mi espejo estaba caído. Fui a la oficina a que por favor me enseñaran el video de las cámaras y la [gerente de la propiedad] me dijo que no, que no me lo podían enseñar, que ese era mi problema y que yo tenía que resolverlo”, dijo.

El complejo cuenta con seguridad privada, pero para los residentes aún hay cosas por mejorar.

“Esta propiedad siempre hay problemas con cosas que pasan. Supuestamente tenemos seguridad, pero la seguridad solo se sienta en el lobby. Dejan que [las personas sin hogar] entren”, afirmó Lewis.

“No pasan todo el tiempo. Yo he visto que a veces solo pasan sentados adentro del edificio, pero no los veo todos los días”, dijo otro vecino.

Un vocero del Departamento de la Policía Metropolitana le indicó a Telemundo 44 que una persona que tuvo una crisis de salud mental es la presunta responsable de este incidente. La persona fue llevada a un hospital.

El propietario de Viva Insurance Víctos Sandoval, un experto en seguros, habló sobre lo que pueden hacer los afectados.

“Si la persona tiene la póliza que conocemos como full coverage [cobertura completa], hay una parte de la póliza que se llama comprehensive [comprensivo], esa parte de comprehensive cubre cualquier acto de vandalismo que presente el vehículo, obviamente que es sujeto a deducibles que tenga la póliza”, dijo Sandoval.

Algunos vehículos fueron llevados por grúas de sus seguros para su arreglo, de acuerdo con Sandoval. Es importante que los afectados cubran las partes afectadas para evitar más daños.

“A veces es tendencia de nosotros buscar lo más económico posible en para nuestras coberturas. Se recomienda siempre tener un full coverage en caso como este, por ejemplo, que es un vandalismo”, dijo.

Nosotros nos comunicamos vía correo electrónico y en persona con la gerente de Aventine Fort Totten. La mañana del miércoles dijo que la oficina corporativa se comunicaría con Telemundo 44, pero aún esperamos su llamada.