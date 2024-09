Encuentran el cuerpo baleado de un hombre en zona boscosa de Silver Spring

Las autoridades investigan el hallazgo del cuerpo baleado de un hombre en una zona boscosa de Silver Spring el sábado.

Según el reporte preliminar, detectives respondieron a la cuadra 9200 de New Hampshire Avenue ante reportes de una balacera. Al llegar, encontraron herido a Carlos Alberto Ortiz, de 35 años. El hombre fue declarado muerto en el lugar, informó la policía de Prince George's.

Mientras las autoridades investigan el motivo de este crimen, la familia de Ortiz busca respuestas. La expareja de la víctima, que prefirió no ser identificada, le dijo a Telemundo 44 que el hecho ocurrió detrás de un complejo de apartamentos en la zona.

Por su parte, al hermano de Ortiz aun le cuesta asimilar la noticia.

“Yo desde chiquito me crie con él… recuerdos que 'oh my gosh', no puedo olvidar. Muchas cosas todavía recordando mi mente”, expresó el hombre que prefirió permanecer en el anonimato.

Ortiz era un padre de cinco y el más joven de sus hijos recién cumplió un año. La policía ofrece una recompensa de $25,000 para quien ofrezca información que lleve a un arresto.

Familiares aseguran hubo un testigo del hecho, pero esto no ha sido confirmado por las autoridades.