Encuentran a hermanitos encadenados a una mesa en una vivienda del condado Fairfax

Una madre y su pareja fueron arrestados después de que los oficiales encontraran a dos niños pequeños encadenados en un apartamento en el área de Groveton del condado Fairfax, Virginia, informaron las autoridades.

La madre y su pareja fueron arrestados el 15 de agosto y los niños, de 9 y 7 años, están a salvo y viven con su padre, detalló la policía.

El niño de 9 años le dijo a Telemundo 44 que la policía fue alertada cuando el niño tomó prestado un teléfono celular y llamó a un adulto, enviando una foto de las esposas y las cadenas. Esa persona luego llamó a las autoridades.

Los oficiales rescataron a los hermanos después de que un adulto pidió ayuda.

El padre, que no vive en el apartamento y no está acusado, dijo que los niños no le avisaron que estaban encadenados cuando lo visitaron. Telemundo 44 no está compartiendo su nombre, para proteger la identidad de sus hijos.

"Feo porque los niños no merecen ser eso, no tenemos derecho de estar así. Tal vez están encadenados los que han hecho algún delito, delitos criminales, pero no un niño que es inocente”, subrayó el padre.

El hermano mayor le dijo a Telemundo 44 que lo encadenaron después de que salió sin permiso.

Por su parte, una mujer, que no quiso ser identificada, dijo que habló con la persona que llamó a la policía. La mujer señaló que los niños la llamaron para pedir ayuda y le mostraron la foto que envió el niño.

"Me quedé en shock, asustada. Ni siquiera atan animales así. Era una cadena enorme. Era cuatro veces más grande que la cadena de una puerta."Le dije que eso es inhumano", resaltó.

Una orden de allanamiento presentada por la policía del condado Fairfax indica que ambos niños fueron encadenados a una mesa junto a donde dormían. Permanecieron encadenados hasta las 3 o 6 p.m., cuando los adultos llegaron a casa.

El niño relató que solo podía dar seis o siete pasos mientras estaba encadenado y que se siente aliviado de estar al cuidado de su padre.

Franklin Viera Guevara, de 29 años, y Wedni Del Cid Rodríguez, de 46, fueron acusados ​​de crueldad infantil, negligencia infantil y secuestro.

Un vecino y padre joven que vio cómo se desarrollaban los arrestos se horrorizó al enterarse de lo que había estado sucediendo cerca.

"Me enfurece por dentro que la gente realmente le haga eso a los niños", concluyó.