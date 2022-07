Enfermera busca recolectar $20,000 para salvar la vida de su madre en Venezuela

Luego de haber atendido a decenas de pacientes contagiados con COVID-19, Yelitze Medina, enfermera en un hospital de Maryland, solicitó la ayuda de la ciudadanía para poder costear la operación de su madre tras haber sido diagnosticada con dos aneurismas cerebrales.

Ante esa realidad, Medina regresó a Venezuela para cuidar de su progenitora, Fidelia Montilva. No obstante, en la clínica le dijeron que para poder ofrecerle el tratamiento a su madre, debe pagar cerca de $20,000.

"Cuando estoy preguntando el estimado en la administración y me dicen 'es tanto, aquí está esto. Tiene que pagarlo en efectivo si no, aquí no se hace el procedimiento'", reveló la enfermera.

Asimismo, Medina resaltó la insuficiencia de las cubiertas médicas en Venezuela lo que cual se une al deteriorado sistema de salud que tiene el país.

"Aquí (en Venezuela) no es como allá (Estados Unidos) que tengo un plan A y uno B. No, aquí tengo que tener de la A a la Z. Todos los planes que pueda tener o que pueda pensar porque aquí uno trabaja con las uñas", abundó.

Si usted desea colaborar con Medina puede hacerlo enviando un correo electrónico a esta dirección yelitmed23@icloud.com.