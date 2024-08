Esposo de mujer desaparecida en Manassas figura como persona de interés

Mientras se intensifica la búsqueda de una madre desaparecida en el norte de Virginia, la policía informó que su esposo es una persona de interés en el caso y no está cooperando con las autoridades.

Aunque la policía todavía investiga activamente el paradero de Mamta Kafle Bhatt, de 28 años, su esposo es, y ha sido, una persona de interés en su desaparición, señaló el jefe de policía de Manassas Park, Mario Lugo, durante una conferencia de prensa el miércoles por la noche.

La madre y enfermera fue vista por última vez el 31 de julio.

La policía ejecutó una orden de allanamiento en la casa de la pareja en Manassas Park el miércoles por la noche. Se vio una fuerte presencia policial rodeando la casa. Los investigadores forenses estaban dentro de la casa de la familia en un callejón sin salida, tomando fotografías en lo que parece ser el dormitorio principal en el segundo piso.

Alrededor de las 9:30 p.m., Lugo dijo que la búsqueda probablemente tomaría otras tres a cuatro horas para completarse. La policía hará otra declaración cuando reciba ese informe, agregó.

Esta fue la décima orden de allanamiento de la investigación. La policía ha llevado a cabo cientos de entrevistas y ha recibido cientos de pistas, detalló Lugo.

Bhatt lleva desaparecida tres semanas. Su hija cumplió un año el martes sin que su madre estuviera presente.

Cuando se le preguntó si el marido de Bhatt está cooperando con la policía, Lugo respondió: "No, no lo está".

AMIGOS DE BHATT EXIGEN RESPUESTAS

La gran multitud que asistió a la conferencia de prensa del miércoles por la noche se puso nerviosa. Los amigos de Mamta Kafle Bhaat y los miembros de la comunidad nepalí se sintieron frustrados por lo que perciben como una falta de información.

El jefe de la policía dio su declaración y luego trató de irse, pero regresó al podio mientras la gente gritaba preguntas. Sólo entonces respondió que el marido de Bhatt es una persona de interés.

La búsqueda en la casa de Bhatt podría ser un avance significativo. Los investigadores forenses del departamento de policía del condado Prince William estuvieron presentes en la búsqueda, prestando sus habilidades a la policía de Manassas Park, que son los investigadores principales de la desaparición.

Asimismo, los amigos y compañeros de trabajo de Bhatt han dicho que están muy preocupados por ella y frustrados por el tiempo que lleva obtener respuestas.

"Confiamos en la ley, y ahora, cuando esto está sucediendo aquí, realmente no quiero ir a casa y decirles a mis hijos que tardaron 21 días en buscar en su propia casa", opinó un amigo. "Ella podría estar allí, esperando que vayamos. O tal vez algo haya sucedido en la casa. Podríamos haber hecho algo".

"Diré en nombre de todos los que la han estado buscando: no estamos durmiendo bien. No estamos pensando con claridad", afirmó Holly Wirth, amiga de Bhatt. Se han estado enviando mensajes de texto a las 2 o 3 a.m., tratando de averiguar cómo hacer que la historia de Bhatt salga a la luz y generar pistas.

A medida que pasaba el primer cumpleaños de la hija de Bhatt, sus amigos vieron esto como un momento para despertar un renovado interés en su desaparición. Algunos de ellos se reunieron con el jefe de policía el lunes y dijeron que la desaparición era extremadamente inusual en ella.

Los amigos y compañeros de trabajo de Bhatt salieron dos veces a buscar en un parque a poca distancia de la casa, pero no encontraron rastros de ella.

CRONOLOGÍA DE LA DESAPARICIÓN

Bhatt se presentó a su trabajo como enfermera pediátrica en el Centro Médico Prince William de la UVA el 27 de julio, según una cronología de la policía. Habló con un amigo el 28 de julio y su esposo la vio por última vez en su casa el 31 de julio, detalló la policía.

Pero fueron sus compañeros de trabajo quienes solicitaron una verificación de bienestar el 2 de agosto, después de que ella no se presentó a trabajar. Los oficiales fueron a la casa y hablaron con su esposo, quien en ese momento les dio información adicional y dijo que no quería denunciarla como desaparecida.

Tres días después, se puso en contacto con la policía y denunció su desaparición.

Sin embargo, su desaparición no fue declarada involuntaria hasta el 8 de agosto. El ritmo ha frustrado a sus amigos.

La policía de Manassas Park dice que sus tarjetas de crédito, extractos bancarios y teléfono no han mostrado actividad desde su desaparición.

El esposo de Bhatt habló brevemente con nuestra cadena hermana News4 la semana pasada, diciendo que estaba ocupado cuidando al hijo de la pareja, pero que necesitaba que su esposa estuviera en casa.