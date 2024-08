Continúan las estafas de lingotes de oro en Montgomery: mira cómo protegerte

Al menos 20 residentes del condado Montgomery, Maryland, han sido víctimas de la estafa con lingotes de oro, según las autoridades.

El fiscal del condado, John McCarthy, indicó en una conferencia de prensa el lunes que las pérdidas de dinero han sido millonarias.

La estafa consiste en que los ladrones se hacen pasar por agentes de la ley y convencen a las víctimas de convertir grandes sumas de su dinero en lingotes de oro y luego entregar el oro para su "custodia".

Según las autoridades, el esquema es provocado por un anuncio emergente en línea o una llamada telefónica fraudulenta.

Hasta ahora, las autoridades han acusado a cuatro hombres que se hicieron pasar por funcionarios del condado Montgomery. Las víctimas tienen entre 61 y 94 años, y la mayor pérdida fue de $2,3 millones.

"Puedes ser víctima, sin importar tu nivel educativo", alertó el detective Sean Petty de la sección de delitos financieros del Departamento de Policía del Condado Montgomery.

"Los estafadores se han aprovechado de la sensibilidad de las personas haciéndoles creer que están hablando con un agente federal, que el agente federal está aquí para ayudarlas, protegerlas y salvarlas de ser estafadas por otra persona, cuando en realidad están siendo estafadas por la persona con la que están hablando", explicó.

UN ESQUEMA QUE SE EXTIENDE POR EEUU

Esto no está sucediendo sólo en el Condado Montgomery. El FBI dice que ha recibido más de 250 quejas en todo el país sobre estafas relacionadas con mensajeros que recogen lingotes de oro.

Los funcionarios han vinculado estas estafas a organizaciones criminales en India y China. Y una vez que se entrega el dinero, es prácticamente imposible recuperarlo, ya que los funcionarios dicen que el dinero se blanquea y se envía al extranjero antes de que las autoridades locales sean notificadas de la estafa.

"La gente está perdiendo los ahorros de toda su vida, sus hogares, su confianza, su seguridad", señaló Bill DelBagno, agente especial del FBI a cargo de la Oficina de Campo de Baltimore.

Las pérdidas son devastadoras no solo para las víctimas, sino también para sus familias. Una mujer llamada Laura indicó que su tía fue estafada y ahora está en peligro de perder su casa.

"Me hubiera gustado haber notado las señales y los pequeños detalles, como que ella actuara un poco más reservada, porque siento que tal vez si hubiera hablado con ella o tal vez si hubiera prestado más atención, podría haber evitado esto", relató.

Entonces, ¿qué se puede hacer? No haga clic en ventanas emergentes. No responda llamadas de números que no reconoce y recuerde que los agentes federales nunca se comunicarán con usted para pedirle dinero en lingotes de oro. Además, asegúrese de que sus familiares mayores también lo sepan.