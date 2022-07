Este el nuevo esquema de fraude en Manassas: Conoce cómo identificarlo

Un hombre alertó a la ciudadanía sobre un nuevo esquema de estafas mediante el cual amenazan a los hombres, en su mayoría, alegando que supuestamente pagaron por fotografías privadas de mujeres y para no revelear esto a su familia y esposa, tienen que pagar.

Un hombre que fue víctima de esta práctica y prefirió mantenerse en el anonimato, indicó que le enviaron por Whatsapp unas fotos de una mujer desnuda y que su supuesto esposo lo amenazó de muerte si no pagaba $2,000.

"Le digo 'tiene el numero equivocado'. Y fue cuando envió un screenshot de la casa en Google y ahí empezó todo", relató la fuente de Telemundo 44.

La víctima de fraude le contó a su esposa lo que estaba sucediendo de modo que decidieron dejar la casa por ese fin de semana e instalar cámaras de seguridad. De esa forma se dieron cuenta que, el mismo día de los mensajes, vieron un auto negro, con las placas encubiertas, merodear su domicilio.

De hecho, el matrimonio consideró abandonar su hogar.

"La policía no puede hacer mucho hasta que no haya crimen cometido. Ellos tienen el récord de todo videos, fotos, nombres pero no pueden hacer nada porque tal vez no estén aquí", alegó el hombre.

Por su parte, el Departamento de Policía de Manassas detalló cómo se desarrollan estos esquemas.

“Los estafadores suelen enviar numerosos mensajes exigiendo dinero. Si la víctima no cumple, el estafador enviará videos gráficos y violentos a la víctima. El estafador también enviará fotos de los amigos y familiares de la víctima obtenidas de sus cuentas de redes sociales. Los estafadores serán persistentes en exigir dinero a la víctima", explicaron las autoridades.

Como consecuencia de este incidente, la familia cambió sus números de teléfono, no responden a ninguna llamada que no tengan registrada y aunque los estafadores siguen sueltos, esperan su denuncia alerte a otras personas de la comunidad.