Extienden advertencia de tornado para el DMV hasta las 2 p.m.

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS, en inglés) emitió varios avisos de tornado para zonas de DC, Maryland y Virginia durante la mañana del viernes, mientras se mantiene vigente una vigilancia de tornado.

El aviso más reciente que la agencia emitió ya fue cancelado. La alerta incluyó a Washington DC y el oeste centro del condado Prince George's hasta las 8:45 a.m.

También hubo un aviso de tornado para partes de los condados Fairfax y Charles, en Maryland, hasta las 8:15 a. m., según la agencia.

Cuando esto sucede, las personas deben buscar refugio inmediatamente y manterse alejadas de ventanas y puertas.

El meteorólogo de News4, Chuck Bell, advirtió que la tormenta que cruza el área puede causar daños.

"Solo por el hecho de que no hay aviso de tornado, no significa que no podemos tener daños", señaló.

Más temprano hubo un aviso de tornado que estuvo vigente hasta las 6:45 a.m. el cual cubrió el sur del condado Arlington, el sureste del condado Fairfax, el este del centro del condado Prince William y la ciudad suroccidental de Alexandria.

Annandale, Springfield y Lincolnia también estuvieron incluidos en el área de advertencia.

"Una tormenta eléctrica severa capaz de producir un tornado se ubicó cerca de Woodbridge, moviéndose hacia el norte", alertó el NWS anteriormente.

Asimismo, la agencia extendió la vigilancia de tornado para el DMV hasta las 2p.m. Estas son las zonas bajo la vigilancia:

Washington DC

Maryland: los condados Anne Arundel, Howard, Montgomery y Prince George's.

Virginia: Arlington, Fairfax, Falls Church, Fauquier, Loudoun, Prince William, Spotsylvania y Stafford

Una vigilancia de tornado significa que las condiciones son adecuadas para que se desarrolle un tornado. Inicialmente, el NWS había emitido la vigilancia hasta las 7 a.m. del viernes.

El meteorólogo Joseph Martínez explicó en un video cuál es la diferencia entre una vigilancia y un aviso de tornado o tormenta eléctrica.

EMITEN AVISO DE INUNDACIONES REPENTINAS

La agencia meteorológica también emitió un aviso de inundaciones repentinas partes de DC, Maryland y el norte de Virginia hasta las 11:00 a.m.

Las áreas bajo la aviso de inundaciones repentinas incluyen:

El área noroeste de DC

Centro Sur del Condado Montgomery

Condado Arlington

Noreste del Condado Fairfax

Oeste de la Ciudad de Alexandria

Ciudad de Falls Church

Las tormentas eléctricas podrían dejar hasta 3 a 5 pulgadas por hora, advirtió el NWS.

Un aviso de inundaciones repentina significa que el agua alta está invadiendo rápidamente las carreteras o áreas bajas.

Recuerda: nunca conduzcas en una carretera inundada.

RETRASOS EN ESCUELAS

Los avisos de tornado llevaron a algunas escuelas a retrasar la apertura.

La escuela primaria Samuel W. Tucker y todas las oficinas de las Escuelas Públicas de la Ciudad de Alexandria (ACPS, en inglés) abrirán dos horas más tarde, anunció ACPS.

Los edificios y oficinas de las Escuelas Públicas del Condado Fauquier abrirán a las 10 a. m. Las actividades matutinas antes de esa hora se cancelan.

