Familia lamenta la muerte de trabajador que habría sido apuñalado en Montgomery

Una familia del condado Montgomery, Maryland, está de luto luego de que su padre falleciera por un aparente apuñalamiento.

Melanie Sánchez Soto, la hija mayor del fallecido, le dijo a Telemundo 44 que su padre salió el domingo a tomarse unas cervezas y que, al día siguiente, recibió una inesperada noticia.

La policía de Montgomery le notificó a ella y su familia que la camioneta de Hesler Saúl Sánchez, de 45 años, fue encontrada en University Boulevard. Adentro estaba el cuerpo de su padre, con una aparente herida de apuñalamiento.

"Es tan raro porque para nosotros, sentimos que va a llegar a la casa un día. Y que va a llegar y que va a llegar. Pues nos tenemos que conformar con la idea de que no, que no va a llegar", expresó Sánchez Soto entre sollozos.

A pesar de que la policía arrestó al sospechoso, Emilio Ortiz Alba, la joven dice que esto no le trae consuelo.

"Pues, al final del día, no estuvimos con él. Él siempre había dicho que cuando le tocara morir, quería morir dormido para no sentir dolor. Y pues lo único que esperamos nosotros es que no haya sentido nada", agregó Sánchez Soto.

La víctima deja atrás a cinco hijos, tres de los cuales vivían con él. La familia ahora se enfoca en vivir el día a día, tratando de enfocarse en los destellos de esperanza en medio del duelo.

Hesler Saúl Sánchez cumpliría 46 años el jueves, por lo que su familia fue a cenar en su honor.

“Yo le enseñé la comida coreana, le gustaba la barbacoa coreana. Nosotros decidimos comer ahí y pues nosotros en su honor decidimos ordenar toda la comida que a él le gustaba”, relató la joven.

Asimismo, Sánchez Soto reconoció el apoyo de la comunidad en estos momentos difíciles. No obstante, continúa pidiendo ayuda para cubrir los gastos funerarios de su padre.

‘’Ver cuantas personas nos han apoyado en todo lo posible, con donar o con compartir y con sus condolencias. Él fue bien amado, él fue super amado y yo sé que él sabe eso ahora", concluyó la joven.