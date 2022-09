Fentanilo arcoíris: La nueva droga de colores que puede ser peligrosa para menores de edad

La Agencia de Control de Drogas (DEA) puso en alerta a los padres sobre la apariencia de una droga que, en primera instancia, podría parecer un dulce pero que si se consume, podría ser peligroso para la salud de menores de edad.

Se trata del fentanilo: un opioide sintético 50 a 100 veces más potente que la morfina que se desarrolló para el tratamiento del dolor en pacientes con cáncer.

El médico internista, Álvaro Puig, detalló los riesgos a los que se exponen las personas que consumen esta droga.

“Los opioides en general pueden causar diversos efectos adversos dependiendo de la dosis. Pueden ir desde mareos, náuseas, vómitos, hasta depresión del sistema respiratorio, depresión del sistema nervioso, arritmias cardiacas, coma como tal y la muerte como tal”, explicó el doctor.

En las calles está droga se le llama "china girl, china white, great bear o he-man", entre otros nombres.

Por tal razón, a algunos padres les preocupa que esta sustancia pueda llegar a sus hijos.

“Como uno no sabe, la verdad es que no los manda a la escuela hoy y allá es donde más se encuentran a veces las cosas que son dañinas para ellos, entonces es preocupante que ellos no sepan de qué se trata o que lo vayan a tomar por error”, señaló Roxana Hernández, madre de familia.

Las autoridades también advirtieron que los traficantes están utilizando las redes sociales para vender esta droga y utilizan un lenguaje particular para que los familiares no sepan de qué hablan. Para ello, envían emojis como código para realizar algún tipo de compra o venta de este producto e incluso para describir la potencia del alucinógeno.