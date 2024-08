Estos son los ganadores de las Becas de Impacto Local NBCUniversal 2024 en el DMV

Washington, DC – NBC4, Telemundo 44 y ComcastNBCUniversal anunciaron que se han otorgado $227,000 a ocho organizaciones locales sin fines de lucro a través de las Becas de Impacto Local NBCUniversal 2024. Desde 2018, NBC4 y Telemundo 44 han proporcionado más de $1.5 millones a 59 organizaciones sin fines de lucro a través de esta iniciativa.

El concurso de subvenciones, que ya va por su séptimo año, ofrece financiación sin restricciones a organizaciones sin fines de lucro elegibles que brindan apoyo vital a las comunidades de DC, Maryland y Virginia en las categorías de educación y empoderamiento de los jóvenes, narradores de historias de la próxima generación y participación comunitaria. El período de solicitud de 2024 para las organizaciones sin fines de lucro 501(c)(3) elegibles comenzó el 19 de marzo y concluyó el 19 de abril.

Los ganadores de las subvenciones de impacto local de NBCUniversal en el área de DC son:



Arts of the Aging - $25,000 (MD)

Arts for the Aging involucra a adultos mayores y cuidadores con diversas capacidades y antecedentes en la mejora de la salud y la mejora de la vida a través de la participación regular en artes multidisciplinarias.

Children in Need, Inc. - $50,000 (MD)

Children In Need proporciona ropa esencial gratuita, artículos de higiene, zapatos, abrigos, útiles escolares, libros y más a niños económicamente desfavorecidos en el condado de Washington.

Iniciativa para la familia y la juventud: $12,000 (MD)

La Iniciativa para la familia y la juventud crea una comunidad de apoyo y relaciones duraderas para adolescentes y adultos jóvenes que están o han "superado" la edad de acogida. Los adolescentes son recibidos en una comunidad solidaria que los ayuda a establecer relaciones saludables con adultos positivos.

Latinas Leading Tomorrow: $25,000 (VA)

Latinas Leading Tomorrow anima y apoya a las jóvenes latinas del área metropolitana de DC en su camino hacia el éxito académico y profesional. LLT brinda apoyo y tutoría integrales a los estudiantes.

Reach, Incorporated: $25,000 (DC)

Reach, Incorporated desarrolla lectores de nivel de grado y líderes capaces en los distritos de DC del 4.º al 8.º. Reach atiende a los estudiantes a través de su programa de tutoría después de la escuela, la Academia de Liderazgo de Verano y el Proyecto de Publicación para adolescentes.

So Kids SOAR: $40,200 (DC)

So Kids SOAR ofrece programas que cambian la vida y empoderan a los jóvenes con discapacidades físicas y del desarrollo para que luchen, se apropien, logren y realicen su potencial. Permiten a los participantes alcanzar sus metas a través de una programación adaptativa que incluye actividades deportivas, recreativas y de desarrollo de habilidades.

STEM For Her - $25,000 (VA)

STEM for Her promueve la educación para empoderar, crear conciencia, entusiasmo y oportunidades para que las niñas y mujeres jóvenes inicien carreras exitosas relacionadas con STEM, con un fuerte enfoque en llegar a las comunidades subrepresentadas.

Zenith Community Arts Foundation - $25,000 (DC)

Zenith Community Arts Foundation enseña carpintería a adolescentes desfavorecidos de la escuela secundaria en DC, equipándolos con habilidades laborales en demanda para las industrias de la construcción y el diseño para apoyar la economía creativa del área de DC.

Las subvenciones de impacto local de NBCUniversal 2024 están proporcionando $2.5 millones en fondos a organizaciones sin fines de lucro que prestan servicios en uno de los 11 mercados de las estaciones propiedad de NBC y Telemundo en EEUU, que son Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Filadelfia, Dallas, Boston, Washington DC, San Francisco, Miami, San Diego y Hartford, Connecticut. Fundado en 2018, el programa de subvenciones de NBCUniversal ya ha proporcionado $18.5 millones a 546 organizaciones sin fines de lucro.

Para obtener más información sobre las subvenciones de impacto local de NBCUniversal, visita localimpactgrants.com y la página en español becasdeimpactolocal.com, y síguenos en las redes sociales como @NBCUFoundation y #LocalImpactGrants.