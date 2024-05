Giant prohíbe el uso de bolsas grandes para prevenir robos en tiendas de DC

Giant anunció que prohibirá las bolsas grandes en todas sus tiendas en Washington DC en un esfuerzo por prevenir los robos.

La cadena de supermercados indicó que el robo en tiendas le cuesta millones de dólares al año. Algunos clientes que hablaron con Telemundo 44 no estaban contentos, incluida una madre a la que rechazaron mientras llevaba su bolso de bebé.

"Me miraron y me dijeron que no podía llevar mi bolso de bebé. Piénselo, es un bolso de bebé. Tengo un niño. ¿Por qué no me permiten llevar un bolso de bebé allí? Debido a la gente que roba", explicó la clienta, Myeshia Mitchell.

Cuando entras a la tienda Giant en Shaw, una de las primeras cosas que verás es un letrero que dice que están prohibidas las bolsas de más de 14 pulgadas por 14 pulgadas por 6 pulgadas.

"Te están tratando de forma inhumana. No deberías tratar a la gente así", destacó, por su parte, Sharon Wingate.

Sin embargo, otros clientes vieron con buenos ojos la implementación de esta medida.

"La gente se tiene que adaptar", opinó Gloria Sambrano.

"Está muy bien para que así no se lleven las cosas", destacó otra clienta.

Giant dice que la nueva política de bolsas acaba de entrar en vigor en todas las tiendas del Distrito debido a niveles de robo sin precedentes. A veces, grupos organizados roban artículos al por mayor.

Giant le dijo a Telemundo 44 que la política está vigente en tiendas selectas y comenzó el jueves.

La empresa agregó que la política también está vigente en otras tiendas de la región, pero no especificó cuáles. La declaración completa dice:

Giant Food inició una nueva política en tiendas selectas que están experimentando una gran pérdida para mitigar los niveles sin precedentes de robo de productos que se han vuelto insostenibles para nuestro negocio. A partir del 23 de mayo, los clientes no pueden traer maletas, bolsos de lona o bolsas de más de 14” x 14” x 6” mientras compran en estas tiendas.

El robo minorista que estamos experimentando en nuestra área de mercado es un problema que afecta a todos. Limita la disponibilidad de productos, crea una experiencia de compra menos conveniente y, lo que es más importante, pone en peligro a nuestros asociados y clientes.

Necesitamos poder administrar nuestras tiendas de manera segura y rentable, y tomamos estas responsabilidades en serio. Las tácticas que implementamos son sólo una de las soluciones a nuestro problema.

Aún así, continuamos invirtiendo en mejorar la seguridad de nuestros asociados y clientes y reducir el robo. En Giant Food, el bienestar de nuestra comunidad, clientes y asociados es primordial. Agradecemos sinceramente su comprensión y cooperación mientras trabajamos juntos para crear un entorno de compras más seguro para todos.

El año pasado, la Federación Nacional de Minoristas dijo que han visto un aumento del 80% en la violencia asociada con los delitos minoristas desde la pandemia.

En noviembre de 2022, un presunto ladrón le disparó a un guardia de seguridad en el Giant en Oxon Hill. El guardia respondió y ambas personas murieron.

La empresa también destacó que otras medidas antirrobo incluyen contratar más guardias, reducir el horario de las tiendas y bloquear algunos artículos.