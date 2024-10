Gobiernos extranjeros utilizan ChatGPT para influenciar a votantes, según informe

A medida que se acerca el día de las elecciones, agencias públicas y empresas privadas han aumentado los esfuerzos para detener la posible influencia de gobiernos extranjeros en el voto latino.

Según un comunicado de Open AI, la empresa desactivó una serie de cuentas del gobierno de Irán que habrían utilizado Chat GPT para promover contenido falso sobre las elecciones presidenciales de EEUU en las redes sociales.

Además, Open AI informó que la operación encubierta Storm-2035 también generó contenido falso en español e inglés "sobre la política en Venezuela (y) los derechos de las comunidades latinas en Estados Unidos", entre otros temas.

"Nuestra investigación reveló que esta operación utilizó ChatGPT con dos propósitos: generar artículos extensos y comentarios más breves en las redes sociales", dice el comunicado publicado en agosto.

Uno de esos comentarios publicados en X mencionaba un posible incremento en el costo de trámites migratorios, si Kamala Harris es electa presidenta.

Telemundo 44 le preguntó a la campaña de Harris-Walz sobre este asunto y aún no hemos obtenido respuesta.

Sin embargo, el intento de gobiernos extranjeros de influenciar en las elecciones presidenciales de EEUU no es nuevo.

En julio de 2019 el Comité de Inteligencia del Senado publicó la primera parte del reporte de una investigación bipartidista que estudió el intento de Rusia en influenciar las elecciones del 2016.

Asimismo, el informe final del fiscal especial Robert Mueller reveló que las agencias de inteligencia de EEUU evaluaron que la "manipulación de las redes sociales era parte de una operación de inteligencia rusa diseñada para socavar la democracia estadounidense exacerbando las divisiones, perjudicando a la demócrata Hillary Clinton y ayudando a Trump", reportó NBC News en 2019.

En ese entonces el Comité de Inteligencia del Senado recomendó al gobierno federal brindar los recursos y la información necesaria a los gobiernos locales para detectar los posibles casos de interferencia electoral. Además, el panel indicó que "Estados Unidos debe crear una disuasión eficaz" para combatir estos esfuerzos.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y EL VOTO LATINO

No obstante, a casi cinco años de la publicación de esos reportes, Open AI detectó que el gobierno de Irán publicó propaganda en español y contenido alusivo a la comunidad latina.

Pero, ¿por qué gobiernos extranjeros querrían influenciar el voto de los latinos específicamente?

“Digamos que los latinos podrían ser una puerta que pueden abrir para generar desconfianza en la comunidad y promover protestas. Eso es algo que pasa. No está realmente relacionado con la IA, pero es más como un movimiento geopolítico basado en lo que ha hecho Rusia”, explicó la periodista, Cristina Tardaguila.

La también investigadora del Instituto de Democracia Digital de las Américas aclaró que el impacto que tendría el uso de la inteligencia artificial (IA) en las elecciones del 2024 no es muy significativo.

De hecho, Open AI agregó en su informe que el impacto de las publicaciones antes mencionadas "no parece haber logrado una participación significativa en la audiencia". No obstante, Tardaguila reconoció que el uso de esta tecnología ha promovido el miedo en algunos grupos.

“La IA va a destruir nuestra democracia. Está destruyendo nuestras elecciones’. Eso es algo que no tiene raíces en datos reales, pero es mucho más fácil generar ese sentimiento emocional de miedo”, añadió.

Con Tardaguila coincidió la directora de la Agencia de Seguridad Cibernética de EEUU, Jen Easterly.

La funcionaria le dijo a The Associated Press que los gobiernos extranjeros no podrán alterar el resultado de las elecciones de este año debido a la seguridad en la infraestructura electoral y el conteo de boletas.

Por su parte, varios residentes del DMV compartieron con Telemundo 44 cómo verifican la veracidad de las publicaciones en redes sociales.

"Algunas veces yo verifico", afirmó José Troche. "Si la información es tan exagerada, increíble, lógicamente sí. También quiero ver de dónde viene para ver dónde empezó el rumor y cómo llegó al nivel dónde está ahora".

"Tienes que tener el deseo de buscar y eso es difícil para mucha gente porque no lo hace", concluyó.

CÓMO DETECTAR UN "TROLL" EN X

Sobre el caso de intereferencia electoral de Rusia en 2016, un informe de la empresa de ciberseguridad Symantec reveló que la operación Agencia de Investigación de Internet (IRA, en inglés) utilizó "trolls" para promover propaganda en la plataforma antes conocida como Twitter.

"La estrategia básica del IRA era utilizar un pequeño núcleo de cuentas de Twitter para difundir nuevos contenidos y aprovechar un conjunto más amplio de cuentas automatizadas para amplificar esos mensajes", reportó NBC News en 2019.

Cuando una cuenta no es real se le llama "troll", lo que significa que es un perfil creado usualmente para promover información engañosa.

Por eso, si quieres aprender a detectar una, existen varias herramientas en línea donde lo puedes hacer.

Una de ellas se llama Spot the Troll. Creada por Clemson University en Carolina del Sur, esta página web presenta ocho cuentas, algunas de ellas creadas por Rusia, y las utiliza como ejemplo para enseñarle a la audiencia cómo detectar los "trolls" en la red social ahora conocida como X.

