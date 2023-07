Hallan el cuerpo de un hombre en Seneca Creek Park

Entre el inclemente calor del verano y una corriente de agua que fluye ligeramente, la policía del condado Montgomery hizo el domingo un macabro hallazgo: el cuerpo de un hombre flotaba en medio de Seneca Creek Park.

Basado en la evidencia, las autoridades le dijeron a Telemundo 44 que la causa de muerte fue precisamente asesinato y no producto de ahogamiento a pesar de haber sido encontrado en el agua.

“Los bomberos llegaron a la escena y retiraron el cuerpo del agua, quien luego fue transportado a la oficina del examinador médico, quien determinó que la causa de muerte fue un homicidio”, indicó Carlos Cortés, vocero de la policía del condado.

La identidad de la víctima aún se desconoce, pero tres tatuajes podrían ser vitales para su reconocimiento.

“Uno de estos tatuajes es el ángel de la muerte que tiene un arma de fuego y el otro es unos eslabones de cadenas que tiene una cruz por debajo”, dijo Cortés. “Hasta ahora nosotros no hemos descartado nada. No sabemos si esto tiene algún tipo de conexión con pandillas. Es algo que todavía estamos investigando”.

Tampoco descartan que el hombre sea hispano.

Para una visitante que durante más de 16 años ha estado viniendo constantemente al parque, la noticia le resulta sorprendente.

“Nunca hemos escuchado temas de pandilla. Nunca hemos sabido nada–esta área es muy tranquila”, dijo.

La mujer se tomaba sus fotos para documentar su embarazo y escuchar del caso la llena de miedo, pues el parque para ella tiene su encanto.

“Casi no solemos venir mucho y si venimos es por un momento especial y escuchar esto, pues tan solo nos hace un poco de miedo”, agregó.

Otro visitante, Elio Hernández, cree que el sitio tiene lugares muy retirados que sirven de escenario para que estas cosas pasen.

“No sé si me va a cambiar la perspectiva que tengo del lugar, no, pero cosas pueden pasar en cualquier lugar, pero al mismo tiempo no me sorprende porque puede ser un lugar muy oculto”, afirmó.

Al menos 18 homicidios se han registrado en lo que va de año en el condado Montgomery. Aunque en el pasado, las autoridades han hallado cuerpos en el agua, dicen que eso no es común.

Cualquier persona con información relevante a la investigación puede comunicarse con los solucionadores de crímenes del condado al 1-866-411-8477. Una recompensa de hasta $10,000 está siendo ofrecida.