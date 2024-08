Hallan culpable a exempleado de DC por la muerte del adolescente Karon Blake

WASHINGTON DC — Un exempleado de la ciudad de Washington DC, fue declarado culpable de homicidio involuntario el viernes por el tiroteo mortal de un adolescente desarmado de 13 años que provocó un escándalo público en la capital del país.

Los jurados declararon a Jason Lewis, de 42 años, inocente de asesinato en segundo grado, pero lo condenaron por homicidio involuntario y otros cargos después del juicio en el Tribunal Superior de DC por el asesinato de Karon Blake, estudiante de séptimo grado.

Lewis, un empleado del Departamento de Parques y Recreación desde hace mucho tiempo, se entregó el año pasado para enfrentar los cargos por el asesinato de Blake, que ocurrió en enero de 2023 alrededor de las 4 a.m., al otro lado de la calle de la escuela secundaria a la que asistía Blake, informaron las autoridades.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

Lewis fue visto en video saliendo de su casa y disparando a dos jóvenes que habían estado entrando a los autos, agregaron los fiscales. Después de que un automóvil fuera alcanzado por disparos, Blake corrió en dirección a Lewis y Lewis hizo dos detonaciones mortales, dijeron los fiscales.

Los fiscales mostraron a los jurados un video en el que se escucha a Blake decir repetidamente “lo siento” y decirle a Lewis: “sólo soy un niño”, según informes de los medios.

Un abogado de Lewis no respondió de inmediato a un correo electrónico en busca de comentarios de The Associated Press el viernes.

Lewis subió al estrado como testigo en el caso, argumentando que actuó en defensa propia. Dijo a los jurados que creyó ver a otra persona abrir fuego contra él y temió por su vida, informaron los medios locales.

Está previsto que sea sentenciado en octubre. El cargo de homicidio involuntario conlleva hasta 45 años de prisión.

El empleado del gobierno de DC que disparó y mató a Karon Blake, de 13 años, se entregó el martes para enfrentar un cargo de asesinato en segundo grado, informó el jefe de la policía de DC, Robert Contee.