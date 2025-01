“Estoy viva”: hispana es declarada muerta tras error de un desconocido

¿Imaginas ir a renovar tu licencia de conducir y que te digan que fuiste declarado muerto? Eso fue lo que le pasó a una mujer de Maryland quien detalló el calvario que atravesó para demostrar que está viva.

Nicole Paulino de Gaithersburg se sorprendió por lo que apareció en el sistema de la Administración de Vehículos Motorizados de Maryland (MVA, en inglés) en noviembre.

“Entonces parece que estoy muerta”, relató. “Me asusté un poco, no voy a mentir, y me sorprendí, porque estoy viva. Estoy aquí”.

Paulino le dijo a Telemundo 44 que el presunto error de una funeraria fue lo que ocasionó la vital confusión. Al parecer alguien reportó que una persona con el número social de Paulino supuestamente había fallecido en octubre de 2024.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

“Cuando yo veo que empieza como a reírse y a sorprenderse y le pide a la supervisora una ayuda porque en la computadora sale una alerta diciendo que yo salgo como muerta. Yo en ese momento me sorprendí, me asusté y me enojé porque nunca me había pasado una cosa tan horrible”, enfatizó.

Al final la MVA le dijo a Paulino que no podían renovar su licencia.

La mujer dijo que al salir de allí fue a la oficina de la Administración del Seguro Social donde le confirmaron que había sido reportada como fallecida por un tercero.

“Yo le pregunto: 'por favor, ¿me pueden decir quién me ha reportado muerta?' Ella se niega y no me dicen quién es”, relató Paulino.

No obstante, la empleada le pidió que escribiera una carta con su puño y letra para supuestamente solucionar el problema en cuestión de una semana. Sin embargo, se llevó otra sorpresa cuando intentó comprar un medicamento.

“Me dice el muchacho de la farmacia: 'No podemos darte tu medicamento porque sales inactiva'. Yo llamo de nuevo a mi aseguranza Maryland Health Connection y me dicen que todavía salgo como que estoy muerta”, sostuvo.

El seguro médico fue cancelado para Paulino y sus tres hijos. Las facturas médicas se acumularon y Paulino no pudo obtener el inhalador que necesitaba para su asma.

Por tal razón Paulino enfatizó en lo frustrante que ha sido para ella demostrarle a las autoridades que está viva.

“Yo no puedo estar así como que yo estoy queriendo robar mi propia identidad cuando yo estoy viva, yo soy quien soy. Yo soy la Nicole Paulino que tiene 29 años que vive en Maryland. Yo no me estoy queriendo ser pasar por nadie. Y es duro porque a mi persona más cercana yo le he contado esto y creen que yo me estoy inventando”, dijo entre sollozos.

La Administración del Seguro Social envió a Telemundo 44 un comunicado diciendo que sus registros son muy precisos y que de los más de 3 millones de informes de defunción que reciben cada año, menos de un tercio del uno por ciento se corrigen posteriormente.

Esto significa que alrededor de 10,000 informes son incorrectos cada año.

“Esto sucede casi a diario”, afirmó el abogado Joseph McClelland al equipo de investigación de News4 en 2022.

McClelland creó un negocio que consiste en resucitar a personas.

“El peor impacto que puede tener en su informe crediticio”, explicó.

Luego de meses de lágrimas y frustración, Paulino aseguró que luego de la intervención de Telemundo 44, recibió una carta el miércoles en la que la Administración del Seguro Social le confirma oficialmente que ha sido regresada a la vida.

Si esto te sucede, el Seguro Social dice que debes comunicarte con ellos inmediatamente para que puedan tomar medidas. Tendrás que mostrar al menos una forma de identificación actual y asegurarte de recibir una carta que confirma que estás vivo. Con esa carta, al parecer, podrías solucionar todos los demás problemas.