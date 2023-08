Hispano de Fairfax podría perder su casa tras caer en una estafa

Un par de canas en el pelo nos indican que los años van pasando, para muchos son sinónimo de sabiduría, respeto y admiración; para otros, el blanco perfecto para el fraude.

Este es el caso de Angelo Alfaro, un residente del condado Fairfax cuya vivienda ha ocupado por casi cuatro décadas en donde asegura reposan muchas memorias de él, sus hijos, nietos y ahora su bisnieta. Sin embargo, está a punto de perderla por un presunto fraude hipotecario.

Según contó Alfaro a Telemundo 44, todo empezó en noviembre cuando recibió un mensaje de presuntos agentes de la compañía PHH Mortgage en la que le ofrecían cambiar los términos de su hipoteca con una tasa de interés y mensualidades más bajas con la condición de que sus pagos los haría a través de money orders y no a través del sitio web.

Desde esa fecha ha pagado, pero la compañía nunca recibió el dinero. Esto llevó su casa llevando a foreclosure y fue vendida en una subasta.

“No podía creer lo que me había enterado porque fue a través de una carta que me dejaron en la puerta (y me dijeron) que tenía 13 días para desocupar mi casa”, afirmó.

Alfaro argumentó que nunca recibió notificaciones de la empresa alertando que no estaban recibiendo los pagos y que se enteró finalmente cuando la casa estaba en venta.

Telemundo 44 se comunicó con PHH Mortgage y confirmaron que ambos agentes que contactaron a la víctima no trabajan con la compañía y que él había sido notificado del estado de su hipoteca regularmente.

"Con respecto a la hipoteca del señor Alfaro, hemos revisado minuciosamente el asunto y determinamos que PHH cumplió con todos los requisitos regulatorios y de los inversores. Además, después de revisar nuestros registros de correspondencia, todos los avisos e información apropiados con respecto a los detalles y el estado de la hipoteca del señor Alfaro le fueron comunicados regularmente", reza parte del comunicado.

En este caso, el equipo de Telemundo identificó elementos que desde un principio pudieron alertar de que se trataba de un fraude: La dirección de email por donde se contactaron los presuntos agentes no era de la compañía, muchas conversaciones se dieron informalmente por mensaje de texto y los money orders no se enviaron a la dirección postal de la empresa.

Alfaro aún espera que la justicia pueda ayudarle a recuperar la propiedad de la casa en donde aún cada miércoles desde hace tres décadas se reúne con toda su familia para cocinar una sopa minuta peruana y en donde hoy empieza a escribir su séptimo libro, esta vez sobre el fraude contra ancianos.

BAJO LA LUPA DE LAS AUTORIDADES

El agente especial del FBI, Fernando Uribe, advirtió que este año ha representado un incremento del 84% de estafas hacia las personas de edad avanzada a través de diversas modalidades, lo que se traduce a más de $3 mil millones anuales en pérdidas.

"(Los estafadores) aprovechan todos los mecanismos posibles para alcanzar a las personas de edad avanzada, porque pueden estar aisladas o solas, limitadas físicamente, posibilidad más alta de no ser buenos testigos, demasiado educadas o confiadas y menos propensas a denunciar o saber cómo hacerlo”, explicó.

El agente Uribe asegura que hay numerosos tipos de estafas financieras como los correos masivos y las llamadas tradicionales, pero hay otras maneras en las que los delincuentes tratan de hacer caer a sus víctimas.

“Incluyen el fraude de soporte técnico, fraude de confianza como estafas de romance en redes sociales, estafa de telemercadeo y correo, estafas de loterías y sorteos, hacerse pasar por agentes de gobierno y el fraude inmobiliario porque las personas de la tercera edad son propensas a ser propietarios o estar estables financieramente”, enumeró.

Uribe también ofreció consejos para evitar caer en estos esquemas:

Recuerda que las empresas no tienen contactos solitarios

Considera programas para bloquear anuncios y virus en la computadora

Resiste la presión de actuar inmediatamente a una solicitud, pues los estafadores intentan activar el factor miedo para obtener dinero rápidamente

En este último punto coincidió el inspector del Correo Postal, Hunter Lentz.

“Nada de lo que los estafadores te están enviando es tan urgente como para que te alejes un poco, lo hables con un amigo o familiar y trates de averiguar si es legítimo", enfatizó.

Por su parte, el oficial Sergio Andrade de la Policía de Fairfax señaló que, si una persona recibe una llamada de un individuo diciendo que trabaja para cualquier compañía, pero no estás seguro, lo mejor es colgar, buscar por internet el número de esa compañía en una página oficial y llamar de regreso.

OTRAS RECOMENDACIONES

La oficina de Asuntos al Consumidor del condado Fairfax también ofreció otras alternativas:

No aceptes llamadas telefónicas o mensajes de texto de números desconocidos

Nunca envíes dinero a quien te lo pida tarjetas de regalo o money orders

Considera usar una tarjeta de crédito

No compartas información personal por teléfono

Investiga antes de realizar una transacción financiera o firmar un contrato

Visita este enlace para ver cómo denunciar un fraude si vives en el área de Washington DC.