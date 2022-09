Hombre podría estar vinculado a más de 20 casos de exposición indecente y acoso sexual en Virginia

Mujeres, adolescentes y niñas pueden caminar tranquilas por el sendero W&OD y calles del condado Fairfax luego que fuese detenido un hombre presuntamente vinculado a docenas de incidentes de exposición indecente, acoso sexual e incluso intentos de secuestro.

Juan Alfaro Rodríguez, de 42 años y residente de Herndon, fue arrestado el 8 de septiembre. Las autoridades investigan la posible vinculación del sospechoso con 13 casos que tuvieron lugar en el condado Fairfax y ocho en Herndon.

Todas las ofensas ocurrieron a partir del 15 de julio, pero la policía aún piensa que hay otros incidentes que no han sido reportados.

Rodríguez enfrenta ocho cargos criminales por incidentes de exhibicionismo y otros delitos ocurridos en varios puntos, incluidos:

La cuadra 2000 de Monaghan Drive el 20 de julio

Woodland Grove Place el 14 de agosto

La cuadra 12900 de Centre Park Circle el 14 de agosto

Un sendero sobre el Fairfax County Parkway el 18 de agosto

“El hombre de 42 años tenía una orden de arresto por intento de violacion y abuso sexual por un incidente que ocurrió en Suffolk, New York”, dijo Ryan Lazieky, el comandante auxiliar de la policía del condado Fairfax. “Permanece detenido sin derecho a fianza. Por los incidentes en nuestro condado enfrenta cinco cargos por exposición indecente y creemos que este es el sujeto vinculado a una serie de hechos más”.

El hombre presuntamente atacaba a mujeres de forma aleatoria. La policía informó que Rodríguez vivía en Nueva York y se mudo a nuestra área en enero, pero solo tienen información de su presunta actividad criminal en el condado Fairfax desde el 15 de julio.

“Luego de ese incidente… la frecuencia y la gravedad de los incidentes aumentaron y así pudimos recolectar más información y hasta dar con el paradero de este sujeto”, dijo Lazieky.

Justo en los alrededores de la milla 18.5 del sendero W&OD ocurrió uno de los incidentes el pasado 26 de agosto. Aunque el lunes había más personas caminando en la zona, no bajaban la guardia.

“Ya mucha gente ha de estar durmiendo más tranquilo al saber que él está ya detenido por la policía y que ya le están poniendo cargos”, dijo Cheila Melara, una residente. “Yo a veces cuando salgo por la noche a la tienda, yo voy con un poco de miedo, mirando para todos lados. A veces miro personas como un poco raras y me cruzo del lado de la calle a otro para no tener que encontrarme con ellos porque tengo temor que me vayan a hacer algo”.

Las autoridades siguen investigando a Rodríguez, porque la policía no descarta que haya presuntamente intentado secuestrar a una adolescente de 14 años en Old Reston Avenue a menos de una milla del sendero.

“La verdad, yo vengo acá muy seguido a este lugar, y no he visto un policía”, dijo el residente Edwin Palma. “No creo que haya mucho patrullaje y yo creo que eso es lo que necesitan hacer en esta área”.

Fue gracias a la llamada de una persona de la comunidad que las autoridades pudieron arrestar al sujeto, y por eso le piden a cualquier persona que tenga información sobre estos casos que llamen a la policía.