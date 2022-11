Identifican los restos de una joven de 17 años hallados en Takoma Park

Las autoridades confirmaron el fin de semana la identidad de una joven de 17 años cuyo cuerpo fue descubierto en medio de una zona residencial en Takoma Park, Maryland.

La menor, identificada como Rosa María Díaz-Santos, fue vista por última vez la mañana del 22 de septiembre cuando se dirigía a la escuela secundaria Eleanor Roosevelt.

Sus restos fueron encontrados en una área boscosa por una persona que transitaba por la zona residencial de Drexel Street el pasado 15 de noviembre.

La oficina del médico forense confirmó su identidad y dictaminó que la forma de muerte fue homicidio.

“En estos momentos estamos tratando de dar con los responsables, si resultara ser mas de uno, con posible motivo para el asesinato y haciendo un llamado a la comunidad que si alguien vio o sabe algo que por favor se comuniquen con nuestros detectives”, dijo Julian Perez, de la policía del condado Prince George’s.

Las autoridades además aseguraron que están trabajando para esclarecer los hechos.

Por su parte, padres de familia y residentes del área, aseguran a Telemundo 44 que la zona es cada vez más peligrosa y algunos inclusive temen mandar a sus hijos a la escuela ya que según ellos, estos delitos en el área son cada vez más comunes.

“No los estoy mandando desde la semana pasada por la razón misma de que ha pasado algo y no me siento segura y es mejor que estén en casa o en casa de otro familiar pero lejos de aquí, porque no estamos en una comunidad buena, se esta poniendo muy feo este lugar”, indicó una madre de familia.

“A mi sobrino le pusieron una pistola hace unos 8 meses en el parqueo del mall y desde entonces mis sobrinos no salen de la casa por eso, solo pasan encerrados porque quedaron traumados por eso, en el día es tranquilo pero en la noche ya no anda mucha gente caminando por eso que la gente tiene miedo”, afirmó otro residente.

La policía pide a cualquier persona que tenga información que pueda ayudar a dar con el paradero de los responsables que se comunique con ellos ya sea de forma anónima, lo pueden hacer con el teléfono que aparece en este momento en pantalla.