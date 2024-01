Informe cuestiona el manejo de la mala conducta en Escuelas de Montgomery

La Oficina del Inspector General del Condado Montgomery (OIG, en inglés) cuestionó mediante un reporte cómo el distrito escolar público maneja las quejas de conducta sexual inapropiada.

El informe surgió mientras la superintendente Monifa McKnight lucha por conservar su puesto.

El Consejo del Condado Montgomery pidió a la OIG que investigara cómo el distrito escolar maneja las quejas de conducta sexual inapropiada después de que el exdirector Joel Beidleman fuera ascendido a pesar de haber sido acusado de acoso sexual e intimidación más de una docena de veces en siete años. Algunas de esas quejas no fueron procesadas.

La OIG reconoció que la revisión fue motivada por la preocupación sobre cómo se manejó su caso, pero dijo que su oficina no investigó ese asunto específicamente. En cambio, examinó cómo responde la escuela a las acusaciones de mala conducta por parte de sus empleados.

La Dra. Monifa McKnight, superintendente de las Escuelas Públicas del Condado Montgomery, dijo en un comunicado el lunes por la noche que la junta de educación quisiera que ella renunciara, afirmación que provocó una respuesta del sindicato de maestros y de la propia junta.

La agencia examinó más de tres años de quejas e investigaciones, desde julio de 2020 hasta septiembre de 2023. Como resultado, encontró "numerosos problemas con la forma en que MCPS" y su Departamento de Cumplimiento e Investigaciones manejan las quejas de mala conducta de los empleados.

El informe revela que muchas de esas deficiencias fueron "identificadas previamente" por otros y reportadas a MCPS, pero MCPS "falló" en implementar acciones correctivas.

Específicamente, la OIG encontró que MCPS no tiene un protocolo integral para rastrear las quejas. El Departamento de Cumplimiento no sigue criterios definidos sobre qué hacer con las quejas y no tiene políticas integrales para realizar y documentar investigaciones.

En respuesta, la vicepresidenta del consejo del condado Montgomery, Kate Stewart, dijo que los comités de Auditoría y de Educación y Cultura revisarán el informe el 8 de febrero.

"Aquí hay una mirada imparcial y profunda a los procesos y la falta de ellos, francamente", dijo la vicepresidenta del consejo del condado Montgomery, Kate Stewart. “Tener este tipo de deficiencias que han salido a la luz ante MCPS en el pasado pero que no se han abordado es muy grave”.

Durante la sesión conjunta abierta al público, el Concejo profundizará en las conclusiones del informe.

"Estamos buscando obtener respuestas de los líderes de MCPS y de la junta de educación", señaló Stewart.

En una declaración, el Concejo dijo que "continuaría presionando para lograr una mayor responsabilidad y transparencia por parte de MCPS que nuestros educadores y familias merecen".

La OIG recomienda mejorar los procedimientos para las quejas y documentar las investigaciones, así como más capacitación para el personal.

En una declaración, McKnight, quien prometió luchar para mantener su trabajo y dijo que ya está implementando acciones correctivas, agregó que el informe de la OIG "representa un paso importante hacia la actualización de los procesos… para que nadie dentro de MCPS tenga que soportar abusos desenfrenados, acoso, intimidación o represalias nuevamente".

"Si ya han comenzado a abordar algunos de estos problemas, queremos saberlo y también saber qué más van a hacer", exigió Stewart.

Nuestra cadena hermana News4 está trabajando para comunicarse con Beidleman para hacer comentarios.