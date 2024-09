WSSC Water insta a los residentes del sur de Prince George’s a limitar el uso del agua

WSSC Water exhortó a los clientes a limitar el uso de agua a lo esencial únicamente en el sur del condado Prince George's a partir del miércoles a las 8 p. m.

El aviso afectará a los clientes de Clinton, Rosaryville, Marlton, Brandywine, Accokeek y parte de Fort Washington.

La alerta se emitió debido a que los equipos trabajan para reemplazar una sección defectuosa de una tubería cilíndrica de concreto de transmisión de agua. El trabajo tardará tres días en completarse.

WSSC Water alienta a los clientes a lavar los platos y la ropa antes de los trabajos de varios días.

El aviso sobre el agua afectará a aproximadamente 110,000 residentes en el sur del condado Prince George's. Los clientes pueden escribir su dirección en un mapa interactivo para ver si se encuentran en el área afectada.

WSSC Water solicita a los clientes que hagan lo siguiente:

Dejar de usar agua en el exterior: no regar el césped, lavar automóviles ni llenar las piscinas

Usar agua solo cuando sea necesario: es decir, tomar duchas más cortas y cerrar rápidamente los grifos inmediatamente después de usar el agua

Limita el uso de los inodoros (no tire de la cadena después de cada uso)

Limita el uso de lavadoras y lavavajillas a cargas completas únicamente

Seguir estas pautas podría evitar una alerta de hervir el agua y ayudará a preservar el agua para la protección contra incendios, informaron los funcionarios.

Los funcionarios agregaron que si llueve mientras los equipos están trabajando, WSSC Water cerrará partes de Dower House Road desde Woodyard Road hasta Old Marlboro Pike solo al tráfico local. Dower House Road estará completamente cerrada a todo el tráfico entre Old Pike Way y Pearl Harbor Drive.