“A nadie le importa”: Joven denuncia presunto acoso sexual en metro de DC e inacción de la policía

Luego de que su video se fuera viral en la red social TikTok, Helen Molteni denunció haber sido supuestamente acosada en una estación del Metro de DC. La joven también afirmó que se comunicó en múltiples ocasiones con las autoridades y que no obtuvo una respuesta inmediata de su parte.

“Tuve una experiencia horrible en el metro y después de cuatro llamadas con la policía, pienso que a nadie le importa", señaló.

El presunto incidente ocurrió cerca de las 4:30 de la tarde del martes en la estación Foggy Bottom en el noroeste del Distrito mientras la víctima esperaba un tren para regresar a casa.

"Había un hombre que parece que tenía una botella de alcohol en las manos. Un hombre alto, blanco, quizás de unos 30 años. Entonces comienza a gritarme mientras yo me alejaba diciendo que soy maloliente, despreciable y que soy una prostituta", relató Molteni.

La joven sostuvo en el video que la situación siguió empeorando y el sujeto presuntamente comenzó a amenazarla.

“Se me acerco más, amenazó con violarme y me pidió que me sentara en sus piernas. Me dijo de nuevo que soy una prostituta", añadió.

Asimismo, Molteni expresó que lo más que le impactó fue la apatía de las mayoría de personas que presenciaron el supuesto incidente.

“Un par de hombres que estaban viendo todo, me culparon a mí y me preguntaron por qué yo no me iba del lugar. Estoy un poco decepcionada y creo que la gente piensa que para ayudar se necesita confrontar al agresor y eso no es cierto", insistió.

Al igual que Molteni, una mujer hispana también denunció a Telemundo 44 haber sido víctima, presuntamente, de acoso sexual en otra estación del tren en D.C.

“Mientras estaba en las escaleras eléctricas de repente sentí algo en mi trasero y cuando me voltee, este hombre estaba tras de mí y su nariz estaba en mi trasero. Podemos decir que es un trauma", indicó la mujer que prefirió permanecer en el anonimato.

SE EXPRESAN LAS AUTORIDADES

El gerente general del Metro, Randy Clarke, catalogó como "inaceptable ese comportamiento en el metro y en la sociedad" al tiempo que anticipó que "la policía se está encargando" de la investigación.

No obstante, para Molteni el caso no propesperará dado a que no hubo contacto físico entre la joven y el supuesto agresor.

“Entiendo que la policía no levantará cargos contra ese hombre porque no hubo un altercado físico y francamente eso me decepciona", finalizó Molteni.