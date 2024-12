Junta escolar de Prince William aprueba prohibición de celulares en aulas del condado

A partir del próximo año escolar, las escuelas del condado Prince William implementarán una política más estricta sobre el uso de teléfonos celulares. La junta escolar aprobó la prohibición de usar teléfonos celulares de campana a campana en su reunión del miércoles por la noche.

Varios distritos de Virginia han estado adoptando estas políticas debido a una orden ejecutiva emitida por el gobernador a principios de este año.

“Creo sinceramente que los teléfonos celulares son una barrera para el potencial de uno”, afirmó Babur Lateef, presidente de la Junta Escolar del Condado de Prince William.

La nueva política requiere que los estudiantes de todos los grados apaguen y guarden sus teléfonos celulares de campana a campana en un esfuerzo por reducir las distracciones durante la jornada escolar y aumentar el aprendizaje.

“Creo que con el tiempo, la investigación ha demostrado que esta dependencia de los teléfonos, el apego a esta tecnología, es perjudicial para el aprendizaje y para mantener un conjunto sólido de conocimientos básicos fundamentales para el trabajo que se debe realizar”, señaló Lateef.

Muchos distritos de la zona, incluido el condado Prince William, implementaron políticas de uso de teléfonos celulares más estrictas antes de la orden del gobernador.

Sin embargo, esta nueva prohibición no está siendo bien recibida por algunos estudiantes.

"No he escuchado a nadie que realmente apoye que se les quite el teléfono en todo el día", opinó Kathryn Haddock, una estudiante de la escuela secundaria Woodbridge Senior High School.

Un puñado de estudiantes hablaron en la reunión y expresaron sus preocupaciones sobre la prohibición de los dispositivos.

"Creemos que los teléfonos pueden ser una herramienta realmente importante para usar en la denuncia de situaciones inseguras para los estudiantes", argumentó Ava Schelling, una estudiante de la escuela secundaria Woodbridge Senior High School.

Esperan que haya una oportunidad de modificar la política en el futuro.

"Merecemos tener voz en nuestra escuela porque todo lo que la junta escolar está decidiendo y el gobernador está decidiendo sobre la educación nos involucra", concluyó Schelling.