Los buzos regresan al río Potomac en busca de más víctimas

ARLINGTON, Virginia — Se espera que los buzos regresen el viernes al río Potomac como parte de la recuperación e investigación después de que una colisión en el aire mató a 67 personas en el desastre de aviación más letal de Estados Unidos en casi un cuarto de siglo.

Los investigadores ya han recuperado la grabadora de voz de la cabina y la grabadora de datos de vuelo del avión de American Airlines que chocó con un helicóptero del ejército cuando el avión aterrizaba el miércoles por la noche en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, cerca de Washington DC.

Las autoridades están examinando una serie de factores en lo que la presidenta de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte, Jennifer Hommendy, ha llamado un "evento en el que participaron todos".

Todos los que estaban a bordo de las dos aeronaves murieron, y las autoridades examinan las acciones del piloto militar, así como el control del tráfico aéreo después de que el helicóptero aparentemente voló hacia la trayectoria del avión de American Airlines.

Las investigaciones de accidentes aéreos pueden llevar meses, y los investigadores federales dijeron a los periodistas el jueves que no especularían sobre la causa.

Las autoridades seguían buscando la grabadora de la caja negra del helicóptero, dijo el viernes el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en el canal Fox News. Otros factores del accidente, como la altitud del helicóptero y si la tripulación estaba usando sus gafas de visión nocturna, siguen bajo investigación, agregó Hegseth.

Más de 40 cuerpos han sido rescatados del río Potomac mientras continúa un esfuerzo masivo de recuperación tras el desastre de aviación más mortal en una generación, dijo un funcionario de la ley a The Associated Press. Los esfuerzos de recuperación continuaban el viernes. El funcionario no estaba autorizado a discutir los detalles de la investigación y habló bajo condición de anonimato.

Un controlador de tráfico aéreo era responsable de coordinar el tráfico de helicópteros y de los aviones que llegaban y salían cuando ocurrió la colisión, según un informe de la Administración Federal de Aviación que fue obtenido por The Associated Press. Esas tareas suelen dividirse entre dos personas, pero el aeropuerto normalmente combina los roles a las 9:30 p.m., una vez que el tráfico comienza a disminuir. El miércoles, el supervisor de la torre ordenó que se combinaran antes.

"La configuración de la posición no era normal para la hora del día y el volumen de tráfico", decía el informe.

Sin embargo, una persona familiarizada con el asunto dijo que la dotación de personal de la torre esa noche estaba en un nivel normal. Las posiciones se combinan regularmente cuando los controladores necesitan alejarse de la consola para tomar descansos, durante los cambios de turno o cuando el tráfico aéreo es lento, explicó la persona, que habló bajo condición de anonimato para discutir los procedimientos internos.

La FAA ha luchado durante mucho tiempo con la escasez de controladores de tráfico aéreo.

Los funcionarios dijeron que las condiciones de vuelo estaban despejadas cuando el avión llegó desde Wichita, Kansas, llevando, entre otros, a un grupo de jóvenes patinadores artísticos de élite, sus padres y entrenadores, y cuatro instaladores de vapor sindicalizados del área de Washington.

Un alto funcionario de aviación del Ejército sostuvo que la tripulación del helicóptero, un Black Hawk, era "muy experimentada" y estaba familiarizada con los vuelos congestionados que ocurren diariamente alrededor de la ciudad.

"Ambos pilotos habían volado esta ruta específica antes, de noche. Esto no era algo nuevo para ninguno de los dos", enfatizó Jonathan Koziol, jefe de personal de aviación del Ejército.

La altitud máxima permitida del helicóptero en ese momento era de 200 pies (unos 60 metros), dijo Koziol. No quedó claro de inmediato si excedió ese límite, pero Hegseth dijo que la altitud parecía ser un factor en la colisión.

Koziol dijo que los investigadores necesitan analizar los datos del vuelo antes de sacar conclusiones sobre la altitud.

Los vuelos en el Reagan National se reanudaron alrededor del mediodía del jueves.

El accidente del miércoles fue el más mortal en los EEUU desde el 12 de noviembre de 2001, cuando un vuelo de American Airlines se estrelló contra una zona residencial de Belle Harbor, Nueva York, justo después de despegar del aeropuerto Kennedy, matando a las 260 personas a bordo y a cinco personas en tierra.

El último gran accidente fatal que involucró a una aerolínea comercial estadounidense ocurrió en 2009 cerca de Buffalo, Nueva York. Todos los que estaban a bordo del avión de hélice Bombardier DHC-8 murieron, junto con una persona en tierra, lo que elevó el número total de muertos a 50.

Sin embargo, los expertos a menudo destacan que viajar en avión es abrumadoramente seguro. El Consejo Nacional de Seguridad estima que los estadounidenses tienen una probabilidad de 1 en 93 de morir en un accidente automovilístico, mientras que las muertes en aviones son demasiado raras para calcular las probabilidades. Las cifras del Departamento de Transporte cuentan una historia similar.