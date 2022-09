Madre culpa a la fiscalía del condado Fairfax por la libertad del hombre acusado del abuso sexual de su hijo

Una madre del norte de Virginia dijo que el hombre acusado de abusar sexualmente de su hijo está fuera de la cárcel después de que se prohibió evidencia crucial en el juicio porque los abogados de la acusación se tardaron en presentarla.

El acusado se declaró culpable de un delito menor en lugar de enfrentar cargos de crímenes sexuales mucho más serios.

En el verano de 2021, el niño de 11 años reveló que había sido abusado sexualmente.

“Cuando recibí la llamada, mi esposo estaba llorando”, dijo la madre de la víctima. “Las únicas palabras que salieron fueron, ‘A nuestro hijo lo abusaron’”.

La policía del condado Fairfax arrestó a Ronnie Reel. Un gran jurado le imputó cargos de sodomía y agresión sexual agravada.

La madre del pequeño estaba segura de que los detectives tenían un caso sólido. Habían dos confesiones, incluida una que le hizo el acusado a ella en una llamada grabada por la policía.

“Básicamente, admitió todo lo que hizo”, afirmó. “Dijo que lo hizo porque no quería que nadie más le enseñara”.

Pero a solo días del juicio, el caso se empezó a derrumbar. La defensa de Reel le denunció al juez que la acusación había perdido la fecha límite en abril para entregar el descubrimiento de pruebas - la evidencia que planeaban usar.

“Me llega una llamada diciendo que hubo un traspié”, dijo la madre del niño. “¿Un traspié? ¿Qué quieres decir con eso?”

La jueza Penney Azcarate le dijo a los abogados de la acusación que no podían usar las confesiones o llamar a la madre o al detective al estrado.

Eso dejó al niño de 11 años como el único testigo. Vaciló en el tribunal, y contradijo algunas de sus previas declaraciones.

“Simplemente se congeló”, dijo su madre. “Le dio miedo, se puso nervioso”.

Realizaron un receso. La madre de la víctima dijo que los abogados le dijeron que hubo una sentencia de conformidad. En vez de agresión sexual agravada, Reel se declararía culpable a delitos menores de agresión y se abandonaría el cargo de sodomía.

“Como padre escuchar eso, se me calló el alma a los pies, y no supe qué hacer o qué decir en ese punto y básicamente le dije, ‘Está bien, hazlo. Solo condena lo por algo, porque no me aguanto mucho más de esto’”.

Reel salió de la cárcel ese mismo día, después de ser sentenciado a tiempo ya cumplido.

En un comunicado a nuestra cadena hermana NBC Washington, la oficina del fiscal estatal del condado Fairfax dijo: “Sentimos profunda lástima por la víctima y la familia en este caso trágico”.

El portavoz dijo que bajo una práctica implementada por el fiscal Steve Descano, el descubrimiento de pruebas se entrega lo más temprano posible en los casos.

La oficina de Descano informó que en el juicio de Reel casi toda la evidencia se entregó antes de que el caso se moviera a la corte de circuito, y por eso, “El fallo de que el descubrimiento de pruebas fue compartido con la defensa demasiado temprano - lo cual fue hecho como parte del esfuerzo de nuestra oficina para ir más allá en la búsqueda de justicia equitativa - fue de hecho confuso para nosotros e inconsistente con el precedente”.

La madre del niño dijo que culpa al fiscal estatal del condado por el resultado del caso.

“Porque ellos no hicieron su parte”, dijo. “Un hombre podría estar ahora en la cárcel si no hubieran asumido. Pero eso es lo que hicieron. Suponieron que iba estar bien no volver a mandar el papeleo”.

Dice estar preocupada por el impacto que tendrá sobre su hijo y la comunidad.

“Él sigue por ahí”, afirmó. “Hay otros niños… ¿Qué pasa si lo vuelve a hacer?”

Reel está bajo libertad condicional en conexión a otros cargos en otro condado. Su declaración de culpabilidad podría conducir a una violación de esa libertad condicional.

Nuestra cadena hermana no pudo comunicarse con Reel para pedir su comentario.