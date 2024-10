Madre hondureña exige justicia tras la muerte a tiros de su hijo menor en Silver Spring

Una madre hondureña de Silver Spring exige justicia luego de que su hijo de 19 años fuese ultimado a tiros el martes, a pocos días de su cumpleaños.

Christian Ortiz era el menor de tres hermanos, vivía junto a su madre y su abuela, quienes dicen aun no asimilar su partida. Miriam Ortiz fue sorprendida a las 3 a.m. del martes con la noticia de que su hijo había fallecido.

“Mi hijo menor desafortunadamente ya no está con nosotros y todavía no lo puedo asimilar. Creo que no he llorado porque pienso que es una broma", explicó Miriam Ortiz.

Según el reporte preliminar, una llamada alertó a las autoridades sobre varias detonaciones en la cuadra 700 de Seek Lane. Al llegar, los agentes encontraron a Christian con varias heridas de bala en la parte superior del cuerpo.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

No obstante, a pesar de los esfuerzos por reanimarlo, fue declarado muerto en el lugar, según la policía.

“Siempre yo le decía lo mismo: 'Deje de andar en la calle, deje de andar haciendo cosas indebidas que van a tener consecuencias'. Él lo que hizo en esa ocasión fue, me besó en la frente y me dijo que me amaba. Yo le decía lo de siempre: 'Si te pasa algo en la calle me voy a morir porque tú eres la mitad de mi corazón'”, agregó.

Ortiz también mencionó que su hijo menor llevaba años luchando contra las drogas, especialmente, contra el fentanilo.

Por el momento, la policía no ha logrado identificar al o los sospechosos del crimen. Las autoridades informaron que algunos testigos mencionaron haber visto a dos personas huir de la escena.

“Yo quiero justicia, yo no voy a revivir a mi hijo, pero yo quiero todo el peso de la ley sobre las personas que estuvieron involucradas en el asesinato”, exigió Ortiz.

La policía pide a la comunidad a comunicarse con ellos si tienen información que conduzca al esclarecimiento del caso. La familia también pidió ayuda para poder cubrir los gastos funerarios de Christian.