“Soy afortunado”: oficial que perdió ambas piernas regresa a trabajar luego de un año

Un oficial de policía del condado Montgomery, en Maryland, volvió a trabajar después de perder las piernas.

Ha pasado poco más de un año desde que el sargento Patrick Kepp fue atropellado por un adolescente que conducía con exceso de velocidad, supuestamente a propósito, en la carretera interestatal 270. Nuestra estación hermana News4 ha seguido su trayectoria desde entonces.

Cuando conocimos a Kepp, llevaba casi dos meses en el hospital. Incluso en los momentos posteriores a su casi muerte, siempre tuvo un objetivo: volver a trabajar.

“Nunca se me pasó por la cabeza la idea de no volver. Quiero volver. Necesitaba volver. Sólo me quedan 10 años y medio, así que de ninguna manera estoy listo para retirarme, renunciar o dejar este tipo de trabajo. Amo lo que hago”, dijo.

En octubre del año pasado, Kepp estaba técnicamente en un descanso, pero se había unido a sus colegas para intentar detener a un conductor adolescente que fue acusado de exceder la velocidad de 110 mph en la I-270.

Fue entonces cuando Raphael Mayorga chocó "intencionalmente" a Kepp, provocando que perdiera ambas piernas, según la acusación de la fiscalía.

Kepp, gravemente herido, pudo pedir ayuda. Necesitó más de una docena de cirugías y pasó el último año haciendo fisioterapia y aprendiendo a usar sus nuevas prótesis.

“Es muy difícil aprender a caminar de nuevo. Tuve que confiar mucho en que las prótesis harían lo que se supone que deben hacer”, dijo. “Es un concepto extraño cuando no tienes piernas y dependes de algo mecánico para que lo haga por ti”.

Kepp ha vuelto a dar clases en la academia de policía. El año pasado faltó a clase porque todavía estaba en el hospital. Era la primera clase que faltaba en unos seis o siete años.

Su otra pasión es arbitrar fútbol americano universitario. Ha estado trabajando en los partidos en la zona de repeticiones y espera volver a estar al margen pronto.

Kepp también está conduciendo de nuevo y espera volver a trabajar en patrulla pronto.

“Estoy agradecido de seguir aquí, de estar vivo, de poder caminar, de poder trabajar y de estar rodeado de las personas que me han brindado ese apoyo desde el primer día. Soy muy afortunado y estoy muy agradecido por ello”, afirmó.

El adolescente acusado de atropellar a Kepp será juzgado por intento de asesinato en abril. Los investigadores dicen que tiene antecedentes de conducción imprudente y ha provocado a la policía en persecuciones a alta velocidad.