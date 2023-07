Metro comienza la instalación de puertas para evitar la evasión del pago de tarifas

Los viajeros notarán nuevas puertas de paso, más altas y más resistentes en la estación de metro de Fort Totten el martes por la mañana.

Fort Totten es la primera de 10 estaciones en recibir nuevas puertas en los próximos meses, según funcionarios de Metro. Son parte del último esfuerzo de la agencia para reducir la evasión del pago de tarifas en el sistema de transporte.

“Es un comienzo, lo que sea que haga que la gente pague sus tarifas y mantenga los precios donde están, estoy totalmente de acuerdo”, afirmó Nick Griggs.

Metro probó las puertas durante meses y dijo que son el doble de fuertes que los prototipos que se presentaron a principios de este año. Las nuevas puertas son de 55 pulgadas y están fabricadas en policarbonato.

“La conclusión es que la evasión de tarifas no está bien, y continuaremos nuestros esfuerzos para garantizar que todos respeten el sistema de la comunidad y a los demás”, aseguró el gerente general de Metro, Randy Clarke, en un comunicado.

El pasajero Greg Poag cree que Metro también debería centrarse en la seguridad al instalar las puertas en otras nueve estaciones de Metro.

“Debería haber más oficiales en la estación y en los trenes, ya sabes, más que preocuparse por los saltadores de tarifas”, indicó Poag.

Dos personas resultaron heridas en un tiroteo en la estación de Fort Totten el pasado jueves por la noche. En mayo, un adolescente fue asesinado a tiros en un tren de la Línea Verde en la estación Navy Yard.

“Creo que todo es un efecto dominó”, señaló la pasajera Shikyra Jones. “Entonces, puede detener muchas cosas, ya sea en el exterior o en el interior, porque puedes atravesar esas barreras”.

Jones dijo que es algo indiferente a los evasores de tarifas, pero entiende por qué Metro está agregando nuevas puertas.

“No diré que me importa personalmente porque no estoy seguro de qué es exactamente lo que financia Metro por completo, para saber si me afecta, pero en su mayor parte creo que es muy común”, opinó Jones.

El lunes, Telemundo 44 vio a una docena de personas evadir las nuevas puertas de tarifas. Algunos atravesaron las puertas y otros treparon.

Las puertas se instalarán próximamente en Pentagon City, seguidas de las estaciones Bethesda, Vienna, Mount Vernon Square, Addison Road, Congress Heights, Wheaton, Federal Center SW y Court House. Metro anticipó que planea terminar de instalar las puertas para el otoño.

Metro le dijo previamente a Adam Tuss de nuestra cadena hermana News4 que la instalación de las nuevas puertas costará entre $35 y $ 40 millones.