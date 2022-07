‘Mis deudas van subiendo’: Trabajadores de construcción denuncian no haber recibido pagos

Decenas de trabajadores de construcción hispanos en nuestra región que dicen estar desesperados y hambrientos denuncian un supuesto incumplimiento de pago.

Según los trabajadores, presuntamente se les deben entre tres a cuatro quincenas o el equivalente de dos meses de no recibir ni un centavo por la labor que han realizado en distintas obras de construcción alrededor de D.C., Maryland y Virginia.

Descarga la aplicación de Telemundo 44 para iOS o Android y recibe las últimas noticias y el pronóstico del tiempo actualizado a tu teléfono.

Aseguran que la situación es insostenible.

Milton Matute hizo trabajo de plomería en una obra en Tysons Corner, y asegura que le deben tres quincenas desde hace meses que suman más de $6,000.

Según Matute, más de 20 de sus compañeros se encuentran en la misma situación.

“Tú sabes que uno sale todos los días de su casa a trabajar. Desde que sale de su casa está gastando. Hay que pagar biles, hay que pagar para renta, y dos meses sin recibir ni un peso… incluso se ha endeudado”, dijo.

El hondureño agrega que han intentado mediar con el contratista que los empleo por un lado y por otro con la empresa que lleva a cabo la obra, sin aparentemente tener éxito.

“Fuimos varias veces, tres, cuatro veces a la oficina… y solo nos decían que tal día y tal día y tal día… y hace dos, tres meses que nos tienen en eso”, dijo Matute.

De acuerdo a Mid Atlantic Pipe Trades Association, una organización que reúne a siete sindicatos de la región, en los últimos tres meses han atendido ocho casos como el de Matute.

“De la forma que ellos trabajan es ellos contratan a un subcontratista… y luego no les pagan a los subcontratistas quienes por ende no le pagan a sus trabajadores”, explicó Darwin Bonilla.

El miércoles en el Distrito, un grupo de trabajadores no pudieron terminar su jornada. Tuvieron que abandonar la obra donde estaban ante una supuesta amenaza a la seguridad por parte de un empleado molesto – porque al parecer, no había recibido su sueldo.

Varios de sus compañeros le dijeron a Telemundo 44 que también están descontentos.

“Yo no más veo mis deudas que van subiendo cada día. Y yo cada día vengo, trabajo, pero no veo nada. No veo ningún pago ni como solucionar las cosas que tenemos”, dijo Alfonso Lorenzo.

“Ahora fui a [la Oficina de Compensación de Trabajadores] aquí en DC pues porque no me han pagado y pues creo que así como yo, toda la gente que está trabajando, trabaja porque necesita el dinero”, dijo Katherine Bermúdez.

La contratista R&G Heating and Cooling que emplea a Lorenzo y Bermúdez le dijo a Telemundo 44 que “poniendo excusas contractuales, la compañía The Integrated Companies debe casi dos meses en pagos… y que por esa razón no han podido cumplir con el salario de los trabajadores”.

Agregaron “que han tenido que recurrir a organizaciones en el diálogo con la empresa en un intento por resolver la situación”.

Nos comunicamos con la contratista para la que trabaja Matute, y con las empresas que gestionan estas obras, y seguimos esperando sus respuestas sobre estas denuncias.

Si tú estás pasando por una situación similar, puedes llamar a los siguientes números: