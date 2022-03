“Mucho miedo”: balean en la pierna a conductor de Uber para robar su vehículo en DC

WASHINGTON - Los robos violentos de vehículos en Washington parecen no tener freno. Un conductor de Uber se convirtió este fin de semana en la víctima más reciente de estos crímenes. El hombre recibió un disparo en la pierna cuando dos pasajeros lo asaltaron la noche del viernes para llevarse su auto en el sureste de la capital.

El hombre contó que los ladrones lo atacaron aun cuando él había acatado sus órdenes y salido del auto.

El chofer de viajes compartidos recogió a dos personas en la localidad de Oxon Hill, Maryland, a eso de las 11 p.m. del viernes. Cuando llegaron al destino, en la cuadra 1400 de Bruce Place SE, los dos pasajeros entonces lo apuntaron con un arma.

“Me dijeron, déjame más adelante en aquella casa. Y yo digo, obediente, 'ok'”, narró el conductor a Telemundo 44. “Entonces, cuando ya voy llegando a la casa y me detengo me pusieron las pistolas en la cabeza, dos pistolas, y yo me asusté”.

El hombre contó que en un principio creyó que se trataba de armas de mentira, pero de inmediato le exigieron que les diera las llaves de su auto.

“Ya tenían el carro y la llave”, dijo. “Pero igual, cuando yo estaba afuera, me disparó en la pierna, en la pantorrilla”.

“Yo quedé en la noche, era oscuro. Yo quedé con gran dolor en mi pantorrilla del balazo. Lo bueno fue que al menos pude sacar mi teléfono para llamar la policía.”

El conductor fue hospitalizado y dado de alta. Se encuentra recuperándose en su casa y dijo que la situación lo ha hecho reconsiderar el retomar esta actividad laboral.

“[Estoy] con mucho miedo…estoy considerando volverlo a hacer o no porque tengo mucho miedo. No estoy seguro si lo dejo de hacer o no porque hay mucha necesidad de trabajar, pero sí, me dio miedo.”

La policía no ha divulgado información sobre los sospechosos.

En lo que va de este año se han registrado unos 785 robos de vehículos, un aumento del 14% en relación con esta fecha el año pasado, según datos de la Policía de Washington.

El incremento de robo de vehículos preocupa a las autoridades de la región capitalina. El mes pasado, advirtieron que niños tan jóvenes como de 12 años estaban siendo detenidos por perpetrar los crímenes.