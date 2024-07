“Lo disfrutaron”: mujer relata presunto ataque por adolescentes en DC

Una adolescente de 15 años fue arrestada después de que, según la policía, cometió una ola de crímenes violentos y atacó al menos a seis mujeres en DC en 24 horas.

Kate Ríos contó el aterrador momento en que fue atacada por un grupo de adolescentes, incluida la que fue arrestada. Dijo que las sospechosas se rieron mientras la agredían.

"Estoy casi sin palabras, ¿verdad?", afirmó Ríos. “No sólo me agredieron y trataron de patearme en la cabeza repetidamente, sino que pensaron que era divertido”.

Ríos todavía estaba luchando por encontrar las palabras días después de haber sido atacado al mediodía.

“Nunca pensé que serían las 12:30 de la tarde, a dos cuadras del edificio del FBI, y que me pasaría esto”, relató.

La víctima añadió que el ataque ocurrió el domingo mientras iba camino a una cita en Teaism en las calles 8 y D NW.

“Estas chicas se me acercaron pero me encerraron y me encontré contra una pared de ladrillos”, detalló. “Y me dijeron: '¿Podemos usar tu teléfono para llamar a nuestra mamá?' Al instante me sentí temblando y dije: 'Claro', pero acerqué mi teléfono y supieron que tenía miedo. Inmediatamente dijeron: ‘No te vamos a hacer nada’. Y luego inmediatamente caí al suelo, como, instantáneamente”.

Las atacantes adolescentes la patearon en el suelo mientras intentaban robarle el bolso.

"Grité 'Oye' con la voz más profunda que pude y comenzaron a alejarse", sostuvo David Del Terzo, quien presenció el ataque. "Se subieron a un auto que avanzaba lentamente, riéndose".

Los testigos pudieron detener el asalto y llamar al 911. La policía de DC dijo que eso era solo el comienzo.

Alrededor de las 10:30 p.m. del domingo, la policía informó que una mujer fue atacada en la acera a pocos metros de su casa en Rhode Island Avenue NE.

Los investigadores dicen que creen que las mismas adolescentes están detrás de otros cinco ataques en todo el distrito desde el domingo hasta el lunes por la tarde. En algunos casos, las sospechosas utilizaron spray de pimienta sobre mujeres desprevenidas antes de tirarles del pelo y golpearlas.

“Lo disfrutaron”, afirmó Ríos. "Literalmente disfrutaron pateándome en la cabeza".

La menor arrestada enfrenta varios cargos, incluidos robo y agresión. Sin embargo, Ríos dijo que el arresto no le brinda mucho consuelo.

“No he podido dormir por la noche. Sigo repitiéndolo una y otra vez”, lamentó. "Simplemente no puedo creer que esto haya sucedido, como si esta fuera la capital de nuestra nación".

Dijo que le preocupa que sus atacantes no rindan cuentas porque son menores de edad.

“Sólo espero que cuando llegue al nivel judicial, estas niñas reciban los cargos apropiados”, puntualizó Ríos.

Cualquier persona con información que ayude a esclarecer el caso, debe comunicarse con la policía de DC.