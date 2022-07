‘Necesito el video de la cámara corporal’: Policía de DC le dispara mortalmente a un hombre

La policía de D.C. le disparó mortalmente a un hombre en el noroeste del Distrito, sólo minutos después de que dos personas resultaron heridas de bala en un tiroteo, de acuerdo a las autoridades.

El difunto fue identificado por la policía como Kevin Hartgraves-Shird, de 31 años, un residente del sureste de D.C. Una mujer llamada Serena le dijo a nuestra cadena hermana NBC Washington que fue su hermano el que fue fatalmente baleado, y que seguirá reclamando transparencia de parte de las autoridades.

“Esto se debería haber solucionado de otra manera”, dijo. “Yo no soy oficial. No sé lo que estaban pensando, pero yo necesito ver [el video]. Y si no fue justo, voy a seguir luchando por este caso”.

A eso de las 4 p.m., dos vehículos que iban hacia el norte en Georgia Avenue NW abrieron fuego por un motivo desconocido contra un grupo de personas que iban caminando en Longfellow Street NW. Los peatones devolvieron disparos, según Ashan Benedict, el asistente ejecutivo al jefe de la policía de D.C.

Dos hombres sufrieron heridas no mortales en esa balacera y fueron llevados a hospitales, agregó. La policía está buscando un sedan negro y otro verde por ese ataque.

Mientras los oficiales estaban analizando el lugar, “ciudadanos reportaron que había un vehículo en donde se estaban blandiendo múltiples armas", informó Benedict.

Las autoridades creen que esos informes se tratan de un tercer vehículo, directamente relacionado con el tiroteo, ocupado por “tres sospechosos armados… observados ocultando armas”.

Un oficial de la policía siguió a ese auto hasta la intersección de 2nd Street NW y Madison Street NW, donde los ocupantes salieron y abandonaron el vehículo.

“El oficial observó a uno de los sospechosos armado con una pistola y después el oficial disparó su arma de servicio, impactando al sospechoso”, dijo la policía.

Según Benedict, el hombre no cumplió con las órdenes del oficial, y el uniformado disparó una vez. Fue llevado al hospital con heridas críticas y luego murió.

“Yo necesito el video de la cámara corporal. Necesito saber lo que pasó. Necesito ver todo lo que pasó desde que empezó el encuentro. Necesito saber lo que le pasó a mi hermano”, dijo Serena.

El oficial no resultó herido y las otras personas en el auto huyeron del lugar, informaron las autoridades.

El sábado la policía de D.C. recuperó cuatro armas, una de las cuales parece ser un arma automática. Una de las armas estaba al lado de Hartgraves-Shird, según la policía.

“Estos últimos días han sido difíciles.Desde el miércoles, hemos registrado 13 tiroteos, 21 víctimas y… cinco muertes en ese número”, dijo Benedict el sábado. “Nuestros detectives están trabajando diligentemente con nuestros socios en el gobierno de la ciudad… para ver si hay algún tipo de patrón o algo que podamos hacer para ayudar a reprimir la violencia”.

También elogió al público por pasar información que condujo al vehículo involucrado en la primera balacera. Cualquier persona con más información debe comunicarse con las autoridades al (202) 727-9099 o puede mandar un mensaje de texto anónimo al 50411.

Estos tiroteos vienen detrás de un día de violencia mortal en el Distrito, cuando al menos una persona murió y otras cinco recibieron disparos en un periodo de 30 minutos el viernes por la noche.

Se informaron tres tiroteos, uno en el noreste, sureste y suroeste de D.C. El hombre que murió en Alabama Avenue SE era Patrick Phillips, de 35 años.

Se está buscando un vehículo de interés descrito como un GMC Yukon Denali del 2005 color vinotinto con matrícula A279711 en ese asesinato.