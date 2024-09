Padre narra momentos de angustia al buscar a su hija fallecida tras atropello en DC

Una familia venezolana está en vilo luego de que su hija de 21 años falleciera en un atropello en Washington DC hace tres semanas.

Según el reporte policial, Maryori Daniela Sánchez Marchán estaba manejando su motocicleta cerca a la intersección de la Eastern Avenue y Bunker Hill Road el 28 de agosto cuando el conductor de un Infiniti del 2012 que viajaba a alta velocidad, se pasó un semáforo en rojo y chocó contra otro vehículo.

Después del impacto, el Infiniti perdió el control y se estrelló contra la motocicleta en que viajaba Sánchez Marchán y su amiga. La joven fue declarada muerta en el lugar.

El padre de la víctima, Ricardo Sánchez, le dijo a Telemundo 44 que la falta de publicaciones en las redes sociales por parte de su hija le hizo sospechar que algo no andaba bien.

“Me escribe alguien a mi Face, me envía una solicitud y yo abro esa solicitud y justamente esa persona tenía publicado ‘Se buscan familiares de esta joven, de esta muchacha’. Yo veo a mi hija y empiezo a contactar a esa persona y justamente al momento me llama mi esposa y me dice que mi hija está desaparecida”, relató.

Para esta familia el dolor aún es más grande debido a que la joven estaba sola en el país. Sánchez Marchán llegó a Texas el 24 de diciembre del año pasado gracias al parole humanitario, pero su padre, sus hermanos y un tío están en Costa Rica.

Mientras, su madre y su pequeño hijo siguen en Venezuela. Por tal razón este padre le pidió el favor a un conocido para que le ayudara con la búsqueda de su hija.

“El sábado me dice él que coloca los datos en una morgue y apareció. Sí, estaba el cuerpo de ella ahí, la identificaron por las huellas dactilares”, detalló.

Un vocero de la policía de Washington le dijo a Telemundo 44 que la investigación sigue activa, pero que hasta el momento no hay una persona arrestada por este accidente.

La familia indicó que ahora busca superar el dolor de la pérdida de la hija mayor de cinco hermanos, mientras intentan consolar al hijo de seis años de la joven.

“Nos sentimos de verdad muy tristes, muy consternados por la situación. El niño ha afrontado (la pérdida) como una persona madura, como una persona adulta. Sin embargo, ha sufrido y está sufriendo mucho”, concluyó el padre de Sánchez Marchán.

La familia abrió una página de recaudación de fondos para costear el envío de los restos de la joven. Su padre expresó que lamentablemente no podrán ver a su hija por última vez, pues será cremada y enviará sus cenizas a su país.

Cualquier persona con información que ayude a esclarecer el caso, debe comunicarse con la policía de DC al (202) 727-9099.