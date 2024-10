“Corrí y me alcanzaron”: pitbulls atacan a niño de 11 años al noreste de DC

Un niño de 11 años se está recuperando después de haber sido atacado por un par de pitbulls en el noreste de DC durante el fin de semana.

Carlizze Brashears estaba andando en bicicleta con sus amigos en un callejón cerca de Blaine Street NE cuando vieron a dos pitbulls vagando libremente y chocaron una bicicleta.

“Comenzaron a atacarnos y luego corrí y me alcanzaron. Entonces empecé a gritar y a pedir ayuda”, relató Carlizze suavemente desde la cama el lunes mientras se recupera. Él y su abuela hablaron solo con nuestra cadena hermana, News4.

Mientras los perros mordían al niño en la cara, la cabeza, los brazos y las piernas, su amigo recogió piedras y se las arrojó a los perros, pero eso no los detuvo.

Finalmente, un buen samaritano salió de su casa y logró luchar contra los perros con una escoba.

Carlizze corrió a casa con su abuela, Tracie Brashears.

“Una vez que el hombre los golpeó con el palo, su amigo lo volvió a poner en la pequeña bicicleta Lime y lo llevó hasta la casa, y entró a la casa. Golpeando [la puerta]”, dijo. “Y cuando abrí la puerta, él dijo: '¡Me mordieron! ¡Me mordieron!' Vi la cosa en su cara, pero cuando empezó a quitarse la ropa, vi las heridas abiertas”.

El aterrador ataque dejó a Carlizze con puntos de sutura y una dolorosa inyección antitetánica.

“Cada vez que muevo los brazos, me duele, y me duele la cabeza”, agregó el niño.

La Humane Rescue Alliance (HRA, en inglés) está investigando el ataque.

“Los oficiales siguen patrullando la zona y están entrevistando a las partes afectadas, así como a los miembros de la comunidad para saber qué sucedió. Seguiremos los hechos a donde nos lleven y seguiremos manteniendo una presencia activa en la zona”, informó la HRA en un comunicado.

La abuela del niño dijo que un amigo se enfrentó al dueño de los perros poco después del ataque.

“Y lo único que dijo fue: 'Oh, lo siento. Salieron por la puerta. Pido disculpas, lo mordió'. No, no lo mordió. Le atacó el trasero… a punto de matarlo”, enfatizó.

Ella y su nieto dicen que creen que los perros deberían ser sacrificados.

"Creo que deberían sacrificarlos", finalizó Carlizze. Se espera que le lleve algún tiempo recuperarse y es posible que necesite más inyecciones.