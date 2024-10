Podrían multarte si utilizas máquinas de juego en Virginia: mira por qué

El uso de las máquinas de juego o tragamonedas está prohibido en Virginia, según la ley SB-971 aprobada en 2020. Al parecer, no todos saben eso.

A pesar de que se consideraban legales antes, la pieza legislativa aprobada hace cuatro años las declaró ilegales si se activan con la inserción de dinero o cualquier objeto de valor.

“Los clientes solo vienen y le insertan el dinero y pues empiezan a jugar y luego ellos, siguen y siguen. Le ponen el dinero que ellos quieren y ahí les da el premio”, explicó Yesenia Orellana, gerente de un negocio.

Orellana es esposa de uno de los propietarios de un negocio y habló con Telemundo 44 con autorización del dueño, sobre el uso de las máquinas de azar en el establecimiento.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

“Pues en realidad no sé nada sobre eso. No he escuchado nada y la policía no viene tampoco y no nos dicen nada”, agregó.

Mientras, la oficina del fiscal general de Virginia está investigando la procedencia de estas máquinas y el uso de ellas. Algunas autoridades aún están preocupadas por los efectos de estos dispositivos en la comunidad.

“Honestamente para mí, estos juegos, yo entiendo que algunos de nuestros negocios pequeños lo utilizan para aumentar sus ingresos, pero al mismo tiempo, creo que debe ser un balance dentro de la seguridad de la comunidad y también la salud de la comunidad”, señaló el funcionario.

En un comunicado enviado a Telemundo 44, la vocera de la policía de Alexandria informó que la agencia ha recibido quejas relativas a los juegos de habilidad en la ciudad. La oficial agregó que hay una investigación abierta y activa sobre el asunto.

De acuerdo con la ley, las sanciones para los negocios que operan estas máquinas pueden ser severas, incluyendo penas de hasta un año de prisión y multas de hasta $25 mil por máquina.

Asimismo, quienes jueguen con estos dispositivos podrían ser multados con $500.