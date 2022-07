Video: Policía de DC supuestamente coloca rodilla sobre cuello de sospechoso de traficar drogas

Un video revelado el jueves muestra un oficial de policía de D.C. presuntamente colocando su rodilla en el cuello de un hombre mientras intentaba arrestarlo en junio, acto que es prohibido por el Departamento de Policía Metropolitana al ser considerado un “uso grave de la fuerza”, informaron las autoridades.

Las imágenes de la cámara corporal de la policía, que algunos espectadores pueden encontrar perturbadoras, muestran a un oficial con la rodilla sobre el cuello del hombre negro mientras yace en el pavimento en el noroeste de D.C. Se puede escuchar a alguien gritando.

Los oficiales del tercer distrito persiguieron al hombre después de que vieron “una aparente transacción de drogas mano a mano” en O Street cerca de North Capitol Street NW alrededor de las 6:25 p.m. el 29 de junio, indicó la policía en un comunicado. Un oficial se acercó al hombre y él corrió, según las autoridades.

"¡El esta corriendo! Está corriendo”, se puede escuchar a un oficial decir en las imágenes de la cámara corporal desde la perspectiva de un oficial, en uno de los dos videos publicados.

Se puede ver al hombre corriendo hacia un callejón mientras un oficial lo persigue. Un coche patrulla se encuentra con él al final de un callejón. Luego, las imágenes muestran al hombre en el suelo con dos oficiales a su alrededor mientras le advierten que escupa drogas.

“¡Se lo está comiendo! ¡Se lo está comiendo! Abre la boca o te voy a rociar”, dice un oficial mientras coloca una lata de aerosol a centímetros de la cara del hombre.

Se puede ver la rodilla de un oficial sobre el cuello del hombre.

“El individuo luchó con los oficiales mientras intentaban esposarlo”, reza la declaración de la policía. Eventualmente escupió las drogas, añadieron.

Una investigación de asuntos internos sobre el uso de la fuerza encontró que el oficial “tenía la rodilla, y posteriormente el codo, en el área del cuello del individuo”, según la policía.

“El uso de una restricción para el cuello está prohibido por el Código de DC y la política de MPD y se considera un uso grave de la fuerza”, agregaron.

La policía desdibujó el rostro del hombre en el video. No dieron a conocer su nombre, y no estaba claro si fue acusado de un delito. Los nombres de los oficiales no fueron revelados.

De acuerdo con las autoridades, la Oficina del Fiscal Federal revisará el incidente. Será investigado por el equipo de investigación de la fuerza de MPD, que forma parte de la oficina de asuntos internos.

“Todas las acciones que se determinen como injustificadas serán remitidas para acción disciplinaria”, según el comunicado de la policía.

El video de un oficial de policía de Minneapolis inmovilizando a George Floyd en el suelo con la rodilla durante más de nueve minutos, matándolo mientras la gente le rogaba que se moviera, provocó indignación internacional en 2020 y llevó a muchos departamentos de policía a examinar sus políticas sobre el uso de la fuerza. La “política modelo de uso de la fuerza y ​​​​la capacitación de MPD enfatizan la reducción, la proporcionalidad y la razonabilidad”, informó el departamento.

Organizaciones de D.C. que piden responsabilidad policial y el fin de la violencia policial se manifestaron en Southwest el viernes después de que un oficial fuera de servicio le disparó fatalmente a un hombre de 23 años visto en cámara apuntando con un arma a The Wharf.