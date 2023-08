Políticas para estudiantes transgénero en Virginia: Fairfax y Spotsylvania toman distintas posturas

Mientras las Escuelas Públicas del Condado Spotsylvania adoptaron nuevas políticas sobre el tratamiento de los estudiantes transgénero, las Escuelas Públicas del Condado Fairfax rechazaron esta disposición con el fin de ofrecer una mayor protección a los alumnos.

La entidad en Spotsylvania tomó esta decisión luego de una votación de la junta escolar el martes temprano.

Los estudiantes del distrito de Virginia comenzarán el año escolar con cambios relacionados con pronombres, nombres, notificación a los padres, deportes, baños y vestidores. Las políticas están en línea con las "Políticas modelo para garantizar la privacidad, la dignidad y el respeto de todos los estudiantes y padres en las escuelas públicas de Virginia" del gobernador Glenn Youngkin, que se anunciaron en julio.

La controvertida decisión fue recibida por la comunidad escolar de Spotsylvania con una mezcla de preocupación y elogios.

“Conozco niños cuyos padres no los apoyan y que tienen dificultades por eso, y si nuestro entorno escolar comienza a no apoyarlos, me preocupa cómo podría afectarlos”, dijo Katie Quick, estudiante de último año de secundaria, señalando preocupaciones sobre la salud mental de los estudiantes LGBTQ+.

“No creo que los extraños deban decirles a los padres qué derechos tienen sus hijos. Creo que eso debe venir desde el hogar", indicó Samantha Price, madre de un estudiante.

¿QUÉ ESTABLECE LA NUEVA POLÍTICA?

Los padres determinan qué pronombres y nombres usan los estudiantes en la escuela: Los empleados de la escuela "se referirán a cada estudiante usando solo (i) el nombre que aparece en el registro oficial del estudiante, o (ii) si el estudiante lo prefiere, usando cualquier apodo comúnmente asociado con el nombre que aparece en el expediente oficial del estudiante”. La única forma en que los estudiantes menores de 18 años pueden cambiar su nombre en el registro oficial de la escuela es si uno de los padres presenta un documento legal que muestre el cambio de nombre o el cambio de sexo.

Las actividades escolares se dividen por sexo al nacer, no por identidad de género: "Para cualquier programa, evento o actividad escolar (incluidas las actividades extracurriculares) que estén separados por sexo, la participación adecuada de los estudiantes se determinará por sexo y no por género o identidad de género".

Los padres pueden negarse a que sus hijos compartan baños y vestidores con niños transgénero: si la ley estatal o federal requiere que las escuelas permitan que los estudiantes transgénero usen instalaciones separadas por sexo, como baños o vestidores, “los padres deben tener el derecho de elegir su niño de usar tales instalaciones, y el niño debe tener acceso a instalaciones alternativas que promuevan la privacidad y seguridad del niño”.

Los padres deben ser informados de cualquier asesoramiento relacionado con el género: los padres "deben ser informados y tener la oportunidad de objetar antes de que se brinden los servicios de asesoramiento relacionados con el género".

PADRES Y ESTUDIANTES OPINAN SOBRE LA NUEVA POLÍTICA

La junta escolar de Spotsylvania escuchó el emotivo testimonio el lunes de padres y estudiantes.

Una madre testificó que espera ver una mayor participación de los padres.

“Definitivamente traerá oportunidades para una mayor participación de los padres de la que hemos tenido antes”, aseguró. “A veces los padres no saben lo que está pasando”.

Los maestros deben estar preparados para manejar los efectos de la política, testificó una mujer.

“La realidad es que los niños que tienen miedo de hablar con sus padres encontrarán un adulto de confianza y hablarán con los maestros, y los maestros deben estar capacitados para manejar eso”, indicó.

Al escuchar la noticia de la decisión, el padre Clint Havlin dijo: “Creo que solo debemos dejar que los niños sean quienes son”.

ESCUELAS PÚBLICAS DE FAIRFAX RECHAZAN POLÍTICA

Los estudiantes de las Escuelas Públicas del Condado Fairfax (FCPS, en inglés) se manifestaron el miércoles en señal de celebración luego de que la entidad anunciara su rechazo a la política de Glenn Youngking que anula las protecciones para estudiantes transgénero.

El sistema escolar, el más grande del estado, hizo el anuncio por correo electrónico el martes.

Alumnos, padres, defensores y aliados marcharon por Gallows Road frente a la sede del sistema escolar después de enterarse de que FCPS había decidido seguir con su política actual hacia los estudiantes transgénero y no binarios, en lugar de adoptar las "políticas modelo para garantizar la privacidad, la dignidad de todos los estudiantes y padres en las escuelas públicas de Virginia".

"Este es un gran sentimiento para nosotros hoy, y digo que nos referimos a mí y a mi estudiante, mi hijo de 15 años que es un estudiante transgénero de FCPS, y nuevamente, expresó un sentimiento de no poder existir como él mismo cuando salieron estas políticas”, concluyó la madre Christina McCormick.